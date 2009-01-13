“Yıllık enflasyon yüzde 19.7”

Türkiye Kamu-Sen, “Her ne kadar TÜİK, 2008 yılı enflasyonunu oranı yüzde 10 olarak açıklasa da, Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin hazırladığı 2008 yılı Asgari Geçim Araştırması sonuçlarına göre vatandaşın yıllık gerçek enflasyonunun yüzde 19.7 olduğu ortaya çıktığı açıklamasını yaptı.





Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 2007 yılının Aralık ayında 895 TL olan açlık sınırı 2008 yılının Aralık ayında 1072 olarak belirlendi. Buna göre, son 1 yıl içinde vatandaşların zorunlu harcama kalemlerindeki artış yüzde 20 seviyesine ulaşarak, açıklanan enflasyonu ikiye katladı.





2008 yılında yüzde 50 ile en fazla elektrik masrafları artarken, ailenin sağlık harcamaları yüzde 42, temizlik giderleri yüzde 32, ulaşım giderleri yüzde 27, ısınma harcamaları ise yüzde 26 oranında zamlandı. TÜİK’ten alınan resmi piyasa verilerine dayanılarak yapılan araştırmada, yıl içinde yapılan zamlardan en fazla nasibini alan ürünün yüzde 104 ile mercimek ve yüzde 75 artış ile doğalgaz olduğu ortaya çıktı. Buna ek olarak 2008 yılında kömür yüzde 48, pirinç yüzde 45, kuru fasulye yüzde 30, ekmek yüzde 25, ayçiçek yağı yüzde 24, tavuk eti yüzde 23, yumurta yüzde 19 ve dana eti de yüzde 18 artışla en çok zamlanan ürünler arasındaki yerini aldı. Bu zamlarla birlikte 2008 yılında yoksulluk sınırı bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 1395 TL’ye; dört kişilik ailenin asgari geçim sınırı ise yüzde 18 artışla 2758 TL’ye yükseldi.





Açıklamada, “Kamu görevlilerinin geneline 2008 yılının Temmuz-Aralık döneminde yüzde 2 zam yapan Hükümet, enflasyon farkı kriterini her nedense yüzde 4 olarak belirlemişti. Buna göre TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre bile maaşları yüzde 1.8 eriyen kamu görevlileri, zorunlu harcama kalemlerine yapılan yüzde 20 zam karşısında çaresiz kaldıö denildi.

Açıklamada, kamu görevlilerinin krizin ev ekonomisine yansıması olan yüzde 20 enflasyon için kendilerine kriz karşısında bir iyileştirme yapılmasını beklediği belirtildi.