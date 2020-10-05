Yıllık enflasyon son üç ayda hiç değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık tüketici enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi tartışma yaratırken, yıllık enflasyonun üç ay üst üste yaklaşık yüzde 11.8 civarında olması dikkat çekti.

Eylül ayında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) aylık yüzde 0.97 arttı. Yıllık TÜFE ise yüzde 11,75 oldu.

Reuters anketine katılan uzmanlar, TÜFE'nin Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 12.13'e yükselmesini bekliyordu.

TÜFE, Ağustos'ta yüzde 11,77, temmuzda ise 11.76 olarak açıklanmıştı.

Gıdada yıllık yüzde 14.95

Alt kalemlere bakıldığında enflasyon üzerinde yüzde 22 ile en yüksek ağırlığı bulunan gıda fiyatlarının yıllık enflasyonu Ağustos ayındaki yüzde 13.51 düzeyinden Eylül'de yüzde 14.95'e yükseldi. Eylül'de yüksek artış gösteren diğer başlıca kalemler yüzde 15.09 sağlık fiyatları, yüzde 25.17 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç enflasyon göstergesi bir önceki aya göre yüzde 1.35, geçen yıla göre ise yüzde 11.57 artış gösterdi.

'Art arda üçüncü kez yüzde 11.8'de kaldı'

Reuters’ın haberine göre, Capital Economics ekonomisti Jason Tuwey yayımladığı değerlendirmede, "Türkiye'de manşet enflasyon art arda üçüncü ayda da yüzde 11.8'de kaldı, ancak önümüzdeki aylarda yükseleceğini tahmin ediyoruz. TL üzerindeki baskının sürdüğünü göz önüne aldığımızda parasal koşulların 'faiz koridoru' vasıtasıyla daha da sıkılacağını öngörüyoruz" dedi.

Commerzbank tarafından yayımlanan değerlendirmede ise salgın hastalık nedeniyle Türkiye ve de diğer gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun gerilemediğine dikkat çekilerek, "Mevcut trendi tersine çevirecek, dezenflasyonu tetikleyecek bir dış etken öngörmüyoruz... Enflasyonu orta vadede düşürecek bir unsur da henüz görebilmiş değiliz" dendi.