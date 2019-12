-YILLIK ENFLASYON ARTTI ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Türkiye'de mart ayı itibariyle yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 3,99, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 10,08 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 Mart ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de yüzde 0,42, ÜFE'de ise yüzde 1,22 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,99, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,29 artış meydana geldi. Piyasada mart ayına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 0,65-0,75, ÜFE beklentisi yüzde 1,30 dolayında idi. Merkez Bankasının mart ayı ikinci anketinde ise geçtiğimiz ayla ilgili TÜFE beklentisi yüzde 0,73, 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,85 olarak belirlenmişti. Buna göre TÜFE de ÜFE de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 8,01 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları bazında yıllık bazda TÜFE çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,86, ulaştırmada yüzde 6,91, ev eşyasında yüzde 6,11, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,43, konutta yüzde 4,57, eğitimde yüzde 4,28 arttı. Yıllık TÜFE haberleşmede yüzde 4,17, eğlence ve kültürde yüzde 2,19 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,49 oranında düştü. Martta endekste yer alan 445 maddeden, 67'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 272 maddenin ortalama fiyatında artış, 106 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. -ÜFE- 2011 yılı Mart ayında aylık bazda ÜFE yüzde 1,22, yıllık bazda yüzde 10,08 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 9,36 arttı. Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 0,68, sanayi sektöründe yüzde 1,34 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,54, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise 2010 yılının mart ayına göre yüzde 9,98, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7,54 artış meydana geldi. Bir önceki aya göre sanayi endeksi alt sektörlerinde, en yüksek aylık artış yüzde 15,06 ile metal cevheri, yüzde 9,08 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 6,88 ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, yüzde 3,52 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 2,94 ile tekstil ürünleri imalatı, yüzde 2,62 ile deri ürünleri imalatında görüldü. Bir önceki aya göre mart ayında tıbbi hassas ve optik aletler imalatı yüzde 1,02, giyim eşyası imalatı yüzde 0,89, mobilya imalatı yüzde 0,82, iletişim teçhizatı imalatı 0,57, elektrik gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 0,45 geriledi. 2011 Mart ayında ÜFE endeksinde yer alan 785 maddeden 161'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 439 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 185 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- Mart ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri martta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,69, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,70 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,26, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,56, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,27, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,30 arttı. Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,66, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,57, enerji hariç gıda ve alkolsüz içecekler alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda da yüzde 0,59 artış gerçekleşti. Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ise ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay,mevsimlik ürünler hariç yüzde 4,22, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,54, enerji hariç yüzde 3,47, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 4,03 arttı. Fiyatlar enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç yüzde 3,89, enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 3,99, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,82, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleriyle altın hariç yüzde 4,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 3,77 artış gösterdi. -TABLO- TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle: /* AYLIK ENFLASYON --------------- . ÜFE TÜFE .------------------------------------------- ----------------------------------- Aylar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------ ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ----- Ocak 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,58 2,36 0,75 1,00 0,80 0,29 1,85 0,41 Şubat 0,26 0,95 2,56 1,17 1,66 1,72 0,22 0,43 1,29 -0,34 1,45 0,73 Mart 0,25 0,97 3,17 0,29 1,94 1,22 0,27 0,92 0,96 1,10 0,58 0,42 Nisan 1,94 0,80 4,50 0,65 2,35 1,34 1,21 1,68 0,02 0,60 Mayıs 2,77 0,39 2,12 -0,05 -1,15 1,88 0,50 1,49 0,64 -0,36 Haziran 4,02 -0,11 0,32 0,94 -0,50 0,34 -0,24 -0,36 0,11 -0,56 Temmuz 0,86 0,06 1,25 -0,71 -0,16 0,85 -0,73 0,58 0,25 -0,48 Ağustos -0,75 0,85 -2,34 0,42 1,15 -0,44 0,02 -0,24 -0,30 0,40 Eylül -0,23 1,02 -0,90 0,62 0,51 1,29 1,03 0,45 0,39 1,23 Ekim 0,45 -0,13 0,57 0,28 1,21 1,27 1,81 2,60 2,41 1,83 Kasım -0,29 0,89 -0,03 1,29 -0,31 1,29 1,95 0,83 1,27 0,03 Aralık -0,12 0,15 -3,54 0,66 1,31 0,23 0,22 -0,41 0,53 -0,30 YILLIK ENFLASYON ---------------- . ÜFE TÜFE . ------------------------------------- ------------------------------------- Aylar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ---- ----- Ocak 5,11 9,37 6,44 7,90 6,30 10,80 7,93 9,93 8,17 9,50 8,19 4,90 Şubat 5,26 10,13 8,15 6,43 6,82 10,87 8,15 10,16 9,10 7,73 10,13 4,16 Mart 4,21 10,92 10,50 3,46 8,58 10,08 8,16 10,86 9,15 7,89 9,56 3,99 Nisan 4,96 9,68 14,56 -0,35 10,42 8,83 10,72 9,66 6,13 10,19 Mayıs 7,66 7,14 16,53 -2,46 9,21 9,86 9,23 10,74 5,24 9,10 Haziran 12,52 2,89 17,03 -1,86 7,64 10,12 8,60 10,61 5,73 8,37 Temmuz 14,34 2,08 18,41 -3,75 8,24 11,69 6,90 12,06 5,39 7,58 Ağustos 12,32 3,72 14,67 -1,04 9,03 10,26 7,39 11,77 5,33 8,33 Eylül 10,55 5,02 12,49 0,47 8,91 11,19 7,12 11,13 5,27 9,24 Ekim 10,94 4,41 13,29 0,19 9,92 9,98 7,70 11,99 5,08 8,62 Kasım 11,67 5,65 12,25 1,51 8,17 9,86 8,40 10,76 5,53 7,29 Aralık 11,58 5,94 8,11 5,93 8,87 9,65 8,39 10,06 6,53 6,40 */