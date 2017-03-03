Yıllık enflasyon 5 yıl sonra çift haneye çıktı

Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık bazda yüzde 0,81 yükselerek beklentileri aştı ve yıllık enflasyon yüzde 10,13'e yükselerek son 5 yılda ilk kez iki haneye ulaştı.

Reuters haber ajansı Şubat ayı enflasyonu için yüzde 0,47'lik bir artış öngörmüştü.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda olurken, fiyatlar sağlıkta yüzde 2,17, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,38, konutta yüzde 1,18 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,89 arttı.

Mevsim sonu indirimli satışların etkisiyle, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,35 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Şubat ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,67 ile ev eşyası oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 7,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,87 arttı.

Şubat'ta en fazla enflasyon artışı yüzde 1,34 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane'de oldu.

Reuters haber ajansı, yatırımcıların güvenlik sorunlarından, siyasi istikrarsızlıktan ve ekonominin yavaşlamasından endişe ettiklerini belirtiyor. Yatırımcıların Merkez Bankası'nın Türk Lirası'na değer kazandıracak ve enflasyonu azaltacak faiz artırımına siyasi baskılar nedeniyle gitmemesinin endişe yarattığı da kaydediliyor.

ABD doları, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türk Lirası karşısında 3,7460'a yükseldi. Daha sonra 3.72 seviyelerine geriledi.

Tüketici fiyatları bazında Şubat'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,52 ile mandalinada oldu.

Mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 23,29 ile nar, yüzde 10,69 ile limon izledi.

Şubat'ta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,23 ile salatalık, yüzde 9,59 ile tuvalet kağıdı, yüzde 9,47 ile kalem, yüzde 7,47 ile portakal, yüzde 7,24 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 6,74 ile sabun, yüzde 6,04 ile resim boyaları, yüzde 5,87 ile LPG dolum ücreti dikkati çekti.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 22,3 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 21,11 ile karnabahar, yüzde 18,04 ile patlıcan, yüzde 12,73 ile kabak, yüzde 11,49 ile Umre'ye gidiş ücreti, yüzde 9,59 ile kadın botu, yüzde 9,31 ile kadın kabanı, yüzde 9,26 ile genç odası takımı, yüzde 8,91 ile çocuk kazağı izledi.

İki haneye çıkan yıllık enflasyon kapsamında en çok artış gösteren ürünler alkollü içecekler ve tütün olurken giyim ve ayakkabı en fazla düşüş gösteren ürünleri oluşturdu.

Alkollü içecekler ve tütün, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,72 arttı.

Bunu ulaştırma yüzde 17,96, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 12,82, sağlık yüzde 12,53, eğitim yüzde 9,33 ile izledi.

2012 yılı Nisan ayında enflasyon yüzde 11,14'ü görmüştü.