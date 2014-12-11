Yıllık cari açık 4 yılın en düşüğünde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler açığı 2014 yılı ekim ayında 2 milyar 27 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda ise 45 milyar 726 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 45.7 milyar dolarla Aralık 2010'dan bu yana en düşük düzeye indi.

Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olarak nitelendirilen cari işlemler açığı Ekim'de 2.03 milyar dolar ile beklentileri aştı.

Ekonomistler ile banka ve aracı kurum analistleri Ekim'de 1.8 - 1.9 milyar dolar dolayında açık bekliyorlardı.

Merkez Bankası verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde de cari açık, geçen yılın aynı dönemine göre 19.31 milyar dolar gerileme ile 33.14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında, "net hata noksan" kalemi altında gösterilen "kaynağı belirsiz" döviz çıkışları da 1.92 milyar doları buldu. Böylece, 10 aylık dönemde "kaynağı belirsiz net girişler" 5.92 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı daraldı

Cari açıktaki 10 aylık döneme ilişkin gerilemede, dış ticaret açığının 16.43 milyar dolar azalarak 50.05 milyar dolara düşmesi etkili oldu.

Böylece, cari açıktaki gerilemenin yüzde 85.1'i, yükselen döviz kurlarına bağlı olarak ithalattaki daralmanın etkisiyle oluşan dış ticaret dengesindeki düzelmeden kaynaklanmış oldu.

Piyasa tepkisi

Cari açığın, beklentilerin 400-500 milyon dolar üzerinde gelmesi lirayı zayıflattı. Verinin açıklanması öncesi 2.2590 liraya kadar inmiş olan dolar, veri açıklandıktan sonra 2.2615 liraya çıktı.