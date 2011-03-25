T24 - Türk futbolunun efsane hocalarından Fatih Terim, Arap ülkesinden yıllığı 7.5 milyon euro olmak üzere 3 yıllık teklif aldı. Terim'in bu öneriye sıcak baktığı, geçen pazartesi görüştüğü Ummanlı yöneticilerden süre istediği öğrenildi.



Galatasaray'ın yeni sezon için futbolun patronu olarak düşündüğü Fatih Terim'in, Arap yarımadasının zengin ülkesi Umman'dan teklif aldığı ortaya çıktı.



Terim, geçtiğimiz pazartesi İstanbul’daki The Ritz Carlton’da Umman Federasyon Başkanı Sayyid Khalid Bin Hamed ile bir araya geldi. Tecrübeli hocaya Ummanlı yöneticilerin 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7.5 milyon euro önerdikleri öğrenildi. Umman'ın, Terim'e, Brezilya’da 2014'te düzenlenecek Dünya Kupası'nı hedef gösterdiği bildirildi.



Fatih Terim'in, Milli Takım patronluğundan çok ülkedeki futbolun plan ve programını üstleneceği, bu konuda kendisine geniş yetkiler verileceği ifade edildi. Ummanlılar'ın, 2014 Dünya Kupası'na katılınması halinde, Terim'le sözleşmeyi 2018'e kadar uzatmayı düşündükleri de vurgulandı. Endonezya'dan da benzer teklif alan, ancak reddeden Terim’in verdiği uzun aranın ardından yeniden teknik direktörlük için kolları sıvadığı, Umman'ın önerisine bu yüzden sıcak baktığı belirtildi. Terim’in anlaşma sağlanması halinde aralarında Müfit Erkasap ile milli takımda birlikte görev yaptığı ABD’li kondisyoner Scott Piri’nin de bulunduğu 5 kişilik ekibini Umman’a götüreceği bildirildi.

Terim, teklifi kabul ederse, 29 Mart’ta oynanacak Umman-Tunus maçını izlemeye gidecek.





En çok kazananlar



Mourinho-Real Madrid 13.5 milyon euro

Guardiola-Barcelona 10.5 milyon euro

Benitez*-Inter 10.2 milyon euro

Capello-İngiltere 8.5 milyon euro

Ferguson-Manc. United 7 milyon euro

*Benitez'in kovulana kadar sözleşmesinde yer alan ücrettir.





2014 hedefi



Dünya Kupası'na hiç katılamayan Umman, 2004 ve 2007'de Asya Şampiyonası'nda grup aşamalarını geçememişti. Umman, Körfez Uluslar Kupası'nda önemli başarılara imza atmış, son olarak ev sahipliğini yaptığı 2009 Körfez Uluslar Kupası'nda şampiyon olmuştu.

2014 Dünya Kupası Asya Elemeleri'ne katılması için Umman'ın 23 ve 28 Temmuz'da iki ayaklı eleme mücadelesi vermesi gerekecek. Umman'ın rakibi bu ayın sonunda kura ile belli olacak.





Tanıyalım



Başkent: Maskat

Yönetim: İslami Monarşi.

Sultan: Kabus bin Seyd El Ebu Seyd

Yüzölçümü: 309.550 km2

Nüfus: 2.845.000

Para birimi: Umman Riyali