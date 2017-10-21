Yılların zabit katipleri klavye sınavına alındı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- ADALET Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü\'nün, klavyeyi hızlı kullanamayıp hatamı yazan kadrolu ve sözleşmeli zabıt katiplerinin belirlenmesi için tüm zabıt katiplerini sınava tabi tuttu. Belirlenen 3 dakika içersinde hatasız 90 kelime yazamayanlar eksikliklerini gidermeleri için kursa katılacak.

Adalet Bakanlığı, mahkemeler ile icra dairelerinde görev yapan zabıt katiplerinin kalvye kullanımını belirlemek için çalışan personeli sınava tabi tuttu. Tüm yurtta gerçekleşen sınav Bursa\'da da gerçekleşti. Sabah Adliye Sarayı\'na gelen Bursa ve ilçelerindeki mahkemeler ile icra darelerinde görev yapan 851 zabıt katibi, Bursa Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Adalet Komisyonu Üyesi Bursa 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ömer Gülmüş\'ün gözetiminde belirlenen 3 dakika içersinde hatasız 90 kelime yazmaları için sınava girdiler. Yapılan sınava anlam veremediklerini söyleyen bazı zabıt katipleri, \"biz zaten bu sınava girdik. Ve başarılı olduk. Neden yapılıyor anlamış değiliz. İşin ilginç tarafı sınava giren zabıt katipleri arasında emekliliği gelenlerin olması\" dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ise açılan sınava tüm zabıt katiplerinin gireceğini hatırlatıp, Burada amaç, zabıt katibinin klavyeyi kullanma seviyesinin belirlenmesi. Sınav sonrası istenilen düzeyde olmayan arkadaşlar kursa tabi tutulup bu eksiklikleri giderilecek\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

