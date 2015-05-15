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Dünya

Yıllardır kumla besleniyor!

Hindistanlı bir yaşlı kadın, kum yemediği zaman açlık hissetmediğini söylüyor

15 Mayıs 2015 16:53

Hindistan'da yaşayan Sudama Devi isimli kadın günde en az 1 kilo kum yiyor. 10 yaşından beri bu alışkanlığını sürdüren kadının bir kez bile doktora gitmediği sağlığınınsa gayet iyi durumda olduğu belirtiliyor. Bugüne kadar hiç doktora gitmediğini söyleyen kadın, kum yemediği zaman açlık hissetmediğini söylüyor. Sudama Devi, bazen kumun üzerine şeker serperek yediğini ve bunu çok sevdiğini söylüyor. 

Mirror'da yer alan habere göre, Devi, ilerleyen yaşına rağmen gayet iyi durumda olan sağlığını kum yeme alışkanlığına bağlıyor ve bu alışkanlığını bırakamadığını ifade ediyor. 



Kum tutkunu kadının 10 çocuğundan yalnızca dördü hayatta.
Devi çocuklarının kum yemedikleri için yeterince sağlıklı olmadığını düşünüyor. 

 

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