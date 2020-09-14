Yıllarca emeklilikte yaşa takılanlar için mücadele etti, iş kazasında hayatını kaybetti

2005 yılından beri emeklilikte yaşa takılanlarca yürütülen mücadelenin aktif katılımcılarından olan 48 yaşındaki Niyazi Ak, çalıştığı döküm fabrikasında iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ölümü, birlikte mücadele ettiği arkadaşlarını hüzne boğdu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında toplanan ve kısa adlarıyla EYT’liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar, yıllardan beri seslerini duyurmak için mücadele yürütüyor. 8 Eylül 1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı yasa ile işsizlik fonu düzenlemesi devreye girdi, ancak bununla birlikte emeklilik yaşı kademeli olarak uzatıldı. Düzenleme ile kabul edilen yasadan önceki yıllarda sigortalı olup iş yaşamına başlayan yüz binlerce insanın da emekli olabilecekleri tarih daha ileri tarihlere attı.

Bu düzenlemeyle emeklilik hakları daha ileri tarihlere kayan binlerce insan önce kendiliğinden zamanla da örgütlenerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Emeklilikte yaşa takılanlar son yıllarda kitlesel eylemlere de imza attılar. Mücadele edenlerden biri de Gebze’de Ferro Dökük Fabrikası’nda işçi olarak çalışan Niyazi Ak’tı. Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem imzalı habere göre, 48 yaşında olan Ak, 2005 yılından beri emeklilikte yaşa takılanların mücadelesinin aktif katılımcısı, derneğin de üyesiydi. Hem eylemlere katılıyor hem de sosyal medyada sürekli konuyu gündemde tutmaya çalışıyordu. Yıllardır hayalini kurduğu emekliliğe kavuşmasına da beş yıl kalmıştı. Ancak ne yıllardır içinde olduğu emeklilikte yaşa takılanların mücadelesinin sonucunu ne de kendi emekliliğini göremedi.

Niyazi Ak, önceki gün çalıştığı fabrikada bilinmeyen bir nedenle döküm makinesinin üzerine devrilmesi sonucu yaşanan bir iş kazasında yaşamını yitirdi.

Cenazesi ailesince defnedilen Niyaz Ak, Türkiye’de çalışma hayatının kanayan yaralarından iş kazalarının son kurbanlarından biri oldu.

Ak’ın ölümü mücadele arkadaşları Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği üyelerini de üzüntüye boğdu.

“Çocuk hayali kuruyor, hakkımı istiyorum diye mücadele ediyordu”

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, evli olan Ak’ın çocuğu olması için tedavi gördüğünü ve en büyük hayalinin önce bir çocuk, ardından huzur içinde bir emeklilik yaşamak olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca EYT’lilerin hakları için mücadele verdi. 'Hakkımı istiyorum' diye her platformda mücadele eden bu arkadaşımız belki bugün asgari ücretle ağır koşullarda yaşamını sürdürüyordu. Umudunun sonucunda kurduğu emeklilik planlarını gerçekleştirmek istedi. Ama ömrü yetmedi. Mücadelesini sürdüreceğiz."