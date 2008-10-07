Yıllarca düz koştum olmadı

İtalya'da yapılan Geri Geri Koşma (Retro) Dünya Şampiyonası'nda 200 ve 400 metrelerde dünya rekoru kırarak şampiyon olan Ömer Aslan, "Yıllarca düz koştum. Fakat başarıyı geri geri koşarken yakaladım" dedi.







Ömer Aslan, İtalya'da büyük ilgi gördüğünü belirterek, şampiyona sonrasında kendisine "Türk Usain Bolt" unvanı verildiğini söyledi. Yarışlar sırasında son 100 metrede Usain Bolt'un tekniğini kullandığını anlatan Aslan, tribünlerin kendisini ayakta alkışlayarak tebrik ettiğini dile getirdi.



Spor yaşamı boyunca kros ve maraton koşularında yarıştığını ve Türkiye çapında bazı dereceler elde ettiğini belirten milli atlet, retro branşıyla 2006 yılında internette gezerken tesadüfen tanıştığını ifade ederek, "2006 Dünya Retro Şampiyonası'nı internette gördüm. Baktım katılan hiç Türk sporcu yok. 'Neden olmasın' dedim ve kolları sıvadım" diye konuştu.



O günden bu yana atletizm olimpiyat takımıyla birlikte yoğun bir antrenman temposuna girdiğini kaydeden Ömer Aslan, şöyle devam etti:



"Geri geri koşabilmek için, düz koşuda çok iyi bir alt yapı gerekiyor. Diğer sporcular 400 ve 200 metrede 10'ar kez düz koşu yaparken, ben de aynı şekilde tersine koşuyordum. Son 2 yıldır tüm sosyal hayatım bitti. Tamamen bu şampiyonaya odaklandığım için kız arkadaşımdan bile ayrıldım."







“Ters koşarak sempati topluyorum”







Tersine koşmanın ilk etapta insanlara garip gelebileceğini belirten Aslan, çevresinden antipati yerine sempati topladığını söyledi.



Aslan, sponsorluk için başvurduğu şirketler dışında hiç kimseden olumsuz bir tepki görmediğini ifade ederek, "düz koşanlar yerine neden ters koşan birine sponsor olalım" gibi tepkiler aldığını kaydetti. Türkiye'de retronun henüz tanınmadığına dikkati çeken Arslan, "Bence bu çok yanlış. Bizde başarı gelmeden destek de gelmiyor. Oysa sporcuya alt yapıdan destek vermek gerekir. Şampiyonada koşarken sağımdaki sporcuya baktım formasında Peugeot, solumdakine baktım Isuzu yazıyor. Dünya devleri sporcularını desteklerken benim sponsorum yoktu" dedi.



Konyalı olan Aslan, 5 kardeş olduklarını ve ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Ben köylü çocuğuyum, ama benim köyüm Paris gibidir. İnsanlarımız o kadar modern ki, bana 'sen niye geri geri koşuyorsun' diyen olmadı. Hazırlık aşamasında bana büyük destek veren köy halkımız, beni şampiyona dönüşü halılar sererek, kurbanlar keserek karşıladı."



Geçimini garsonluk yaparak sağlayan ve Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu'ndan mezun olan Ömer Aslan, şampiyonada yol giderleri haricinde tüm masraflarını kendi imkanlarıyla sağladı.







“Geri geri yürümek bel ağrısına birebir”







Geri geri yürümenin en iyi fiziksel tedavi yöntemi olduğunu kaydeden Aslan, "Geri geri yürüme özellikle bel ve sırt ağrılarına birebir. Geri geri yürürken beynin sağ ve sol bölümleri aynı anda çalışıyor. Bu beceriye sahip insanların görme, algılama ve hissetme duyuları diğer insanlara oranla yüzde 50 daha fazla" diye konuştu.



İtalya'da haftada en az 2 retro yarışı düzenlendiğini ifade eden Aslan, retronun 2012 Olimpiyat Oyunları'nda yer alması için çalışmalar yapıldığını, bu gerçekleştiği takdirde ise Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmekten büyük mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

