Yıllarca dışarıdaki toplum hareketlerini takip eden CIA analistleri, Washington ile despotlar arasında paralellik görüyor: Bu tür şeyler ülkeler çökmeden önce olur

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Yıllar boyunca yurt dışındaki toplum hareketlerini ve hükûmetlerin onlara verdikleri karşılıkları takip eden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı(Central Intelligence Agency- CIA) analistleri, ülkelerinde meydana gelen eylemlere verilen karşılık konusunda endişelerini dile getirmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde analistler yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında otokrat ülkelerin yönetimlerinin protestolara verdiği karşılıklarla Washington'un verdiği yanıt arasında paralellik olduğuna dikkat çekmeye başladı.

Geçmişte Çin ve Güneydoğu Asya'daki gelişmeleri izlemekten sorum bir CIA analisti olan Gail Helt, "Bu tür şiddeti geçmişte gördüm. Bu tür şeyler ülkeler çökmeden önce olur. Bu beni huzursuz ediyor" dedi.

Bugünlerde King Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Helt, protestolardan gelen görüntülerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının kendisine yıllarca Asya'da takip ettiği gelişmeleri hatırlattığını söyledi.

Eskiden CIA'in Avrupa ve Asya'daki operasyonlarını yürüten Marc Polymeropoulos da, protestocuların Trump'ın St. Johns Kilisesi önünde poz verebilmesi için şiddetle dağıtılmasıyla ilgili olarak, "Bana yıllarca üçüncü dünya hakkında hazırladığım raporları hatırlattı" dedi. Polymeropoulos, Irak, Suriye ve Libya'nın despot liderlerine referans vererek, "Saddam, Beşar, Kaddafi; hepsi bu hamleleri yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, eyalet valilerine "savaş alanını domine etmelerini" söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley geçen günlerde başkent Washington'un caddelerini askeri üniformayla gezdi. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi bu olaylardan bahsederken, "Eski bir CIA çalışanı olarak bu taktikleri iyi bilirim" dedi