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Yıllanları çıkartmak için kuyuya 21 ton su bastılar

yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki 3 yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı

16 Temmuz 2017 19:42

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir iş yerindeki su kuyusuna giren 3 yılana ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, derinliği arttırmak ve yılanlara ulaşmak için kuyuya 21 ton su boşalttı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Alınan bilgiler doğrultusunda, Mollafenari Mahallesi'ndeki palet üretim ve geri dönüşüm atölyesine ait su kuyusunda yılan görüldüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Kuyudaki suyun az olması nedeniyle yılanlara ulaşmada zorluk çeken ekipler, su kuyusuna yaklaşık 21 ton su boşalttı. 

Ekipler, su seviyesinin yükselmesinin ardından yarım saat süren çalışma ile yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanları özel aparat kullanarak yakaladı. Yakalanan yılanlar, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. 

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