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Yılkı atları ve laleleri ile ünlü Spil Dağı Milli Parkı'na 100 bin ziyaretçi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 1517 metre yüksekliğindeki, yılkı atları ve laleleriyle ünlü Spil Dağı Milli Parkı, 2017 yılında 100 bin ziyaretçi ağırladı

18 Ocak 2018 16:01

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da 1517 metre yüksekliğindeki, yılkı atları ve laleleriyle ünlü Spil Dağı Milli Parkı, 2017 yılında 100 bin ziyaretçi ağırladı.
Manisa\'da Spil Dağı Milli Parkı yaz aylarında serinlemek, kış aylarında da karın keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez mekanı oldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, 2017 yılında Spil Dağı Milli Parkı\'nı 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Milli Park\'a gelenlerin doğayla iç içe olmanın tadını çıkardığını dile getiren Gençoğlu, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Milli Park içinde yapılan otel inşaatının da hızla ilerlediğini ancak, teleferik inşaatına henüz başlanamadığını kaydeden Gençoğlu, şöyle dedi:
\"2017 yılı itibariyle milli parkı 100 bin 850 kişi ziyaret etti. Spil Dağı Milli Parkı bizim için önemli. Yatırımların büyük kısmı da burada. Spil Dağı\'nda kır lokantası, yönetim merkezi, sağlık oteli, spor oteli, teleferik, botanik parkı çalışmaları planlandı. Teleferik ve otelin ihalesi yapıldı. Otel inşaatı dördüncü kata çıktı. Teleferikle alakalı müteahhit firma teleferik inşasında imar planı süreciyle alakalı proje çalışmalarını yürütüyor. Süreç uzadı, ancak biran önce teleferik inşaatına başlanması için gerekli çalışmaları yapıyoruz.\"
Gençoğlu, otel ve teleferik inşaatlarının tamamlanması ardından Spil Dağı\'nın daha fazla kişiyi ağırlayacağını söyledi.

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