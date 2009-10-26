Yılın zincir mağazası Teknosa oldu

Krize rağmen yüzde 15'lik büyüme kaydeden Sabancı Holding iştiraki Teknosa, 'Yılın Zincir Mağazası' seçildi.



Sabancı Holding iştiraki Teknosa, kuruluşunun 9. yılında 235 şubeye ulaştı. 2005-2006'da yüzde 100 büyüme gerçekleştiren şirket bundan sonraki yıllarda daha düşük oranla da olsa büyümeye devam etti.



Küresel krizin geçen yılın ikinci yarısında Türkiye'yi de etkisi altına almasının ardından teknoloji perakendeciliğinin yüzde 15 küçüldüğüne dikkat çeken Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, "Geçen yılın bu döneminden bugüne yüzde 15 büyümeyi başardık. Seneyi yüzde 16 büyümeyle kapatacağımızı umuyoruz. Gelecek yıl da aynı oranda büyümeyi hedefliyoruz." dedi.



Mehmet Nane, büyüme hedeflerini metrekare bazında hesap edeceklerini, 2010'da mağazalarına 15 bin metrekare daha ekleyeceklerini kaydetti. 65 il ve 29 ilçede 235 şubesi bulunan Teknosa, 80 bin metrekarede 55 milyon ziyaretçiye hizmet veriyor. Şirket bir önceki yıl 60 bin metrekare iken bu yıl açılan mağazalarla 80 bin metrekareyi geçti. Gelecek yılki hedef gerçekleştiğinde hizmet alanı 100 bin metrekareye ulaşacak. Doğudaki tüketici ile batıdaki tüketicinin ihtiyaçlarının aynı olduğunu, sadece fiyat skalasında değişikliğin olduğunu işaret eden Nane, "Hem güncel mağazalarımızda genişletme çalışması yapacağız hem de yeni şehirlerde mekân arayışlarına devam edeceğiz. 2010'da Türkiye'nin 81 ilinde mağazaya sahip olacağız." şeklinde konuştu. Oyun konsolu, DVD koleksiyonu ve ev elektroniği konusunda geniş ürün yelpazesi sunan Extra konseptini geliştiren şirket, bu çerçevedeki ilk mağazasını 28 Ekim'de İzmir Agora Alışveriş Merkezi'nde açacak. Bununla birlikte İzmir'de 17 şubesi olacak Teknosa, İstanbul'daki 69. mağazasını da 29 Ekim sabah 6'da Bayrampaşa'daki Forum İstanbul'da açacak. Açılışlarda indirim kampanyaları düzenleyeceklerini açıklayan Nane, 1,5 liradan USB flash disk, 2 bin liranın çok altında 50 inch LCD televizyonlar satacaklarını söyledi. Ikea'nın sırrını herkesin bilmesine rağmen taklit edilememesini örnek vererek kendisinin de başarı sırrını vermekten çekinmeyeceğini dile getiren Nane, başarılarını şu şekilde formüle etti: 'Düşük fiyat, kaliteli hizmet.' Satıştaki sorunları çözmek için 1 milyon dolara bir CD'lik program alarak dünyada bu programı kullanan ikinci perakendeci olduklarını belirten Nane, satış sonrası hizmeti eksiksiz verebilmek için de Teknosa Asist hizmetleri genişletilerek 30 mağazada teknik destek departmanı oluşturacaklarını kaydetti.



Mehmet Nane, 7 mağazaya 1 teknisyeni yerleştirerek 3 aydır denediklerini belirterek, bu hizmeti yaygınlaştıracaklarını, çünkü mağazaya sorunla gelenlerin yüzde 90'ının problemlerinin mağazada çözümlendiğini bildirdi. Türk toplumunun aşırılık ve sivrilikten hoşlanmadığını söyleyen Nane, bunun yerine sinerjiyi tercih ettiklerini dile getirdi.



Şirket bu konudaki çalışmalarıyla Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği ödüllerinde 'Yılın Perakendecisi', 'Yılın Pazarlama Kampanyası', 'Yılın Müşteri Memnuniyeti Projesi' ve 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' dallarında ödüller aldı. Asya-Pasifik Perakendeciler Federasyonu tarafından 'Yılın Zincir Mağazası' seçildi.

