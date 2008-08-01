Yılın yöneticisi Ainge

Tempo24-



NBA'de 2007-2008 sezonunun en iyi yöneticisi, Boston Celtics'in basketbol şube başkanı ve genel menajeri Danny Ainge oldu.



Yapılan oylama sonucunda 47 oyun 18'ini alarak en yakın takipçileri Los Angeles Lakers'ın genel menajeri Mitch Kupchak(14) ve New Orleans Hornets'in genel menajeri Jeff Bower'i(12) geride bırakan Ainge, yılın yöneticisi ödülünü kazandı.



2005 yılında bu ödülü kazanan Toronto Raptors'ın başkanı ve genel menajeri Brian Colangelo, "Ainge, problemleri olan bir takıma iki süper yıldız getirerek büyük bir başarıya imza atan kulübe öncülük etti" şeklinde konuştu.



Tecrübeli yönetici,1972-73 sezonundan bu yana yılın yöneticisi ödülünü kazanan ilk Celtics'li yönetici oldu.

