'Yılın ülkesi' belli oldu

İngiliz The Economist dergisi bir ilke imza atarak 'yılın ülkesi'ni seçti. Yasal esrara onay veren Uruguay, bu unvanı alan ülke oldu.

Birçok basın yayın kuruluşu sene sonunda yılın en iyi kişisini duyururken, The Ecomomist, yılın ülkesini Uruguay "ilan etti".

Dergide yayımlanan makalede, marihuana bitkisinin yetiştirilmesini ve satışını serbest bırakan yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Uruguay'ın diğer ülkeleri geride bıraktığı belirtildi.

Makalede, 2013'te Uruguay da dahil olmak üzere birçok ülkenin eşcinsel evlilikleri yasal hale getirdiği, ancak Uruguay'ın yasal esrara onay veren tek ülke olduğu vurgulandı.

Marihuana bitkisinin yetiştirilmesini, dağıtımını ve tüketimini serbest bırakmanın suç gruplarının ayağını kaydırdığının, yetkililerin daha ciddi suçlara yoğunlaşmasını sağladığının belirtildiği makalede, dünyada hiçbir ülkenin bunu yapmadığı ifade edildi.

Dergide, başka ülkelerin de Uruguay'ı örnek alması halinde uyuşturucu maddelerin yol açtığı zararın azaltılabileceği belirtildi.

Makalede, Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica'ya da övgüler yağdırıldı. Uruguay Devlet Başkanı'nı "Hayranlık uyandıracak derecede alçakgönüllü" olarak nitelendiren dergi, Mujica'nın, "Esrarın yasallaştırılmasını" bir politikacıda zor rastlanır samimiyetle "Tecrübe" olarak tanımladığını vurguladı.

Dergi, Mujica'nın 1987 model bir otomobille işine gittiğine, taşrada lüks olmayan bir evde yaşadığına ve ekonomi sınıfında seyahat ettiğine dikkati çekti.

"Mütevazı ancak gözü pek, ilerici ve eğlenmeyi seven Uruguay, bizim için yılın ülkesi" denilen makale İspanyolca "Tebrikler"le son buldu.