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Spor

Yılın transferi City'den

Manchester City, aylardır süren çalkantılı transfer sürecine, sezonun Avrupa çapındaki en büyük transfer bombasını patlatarak noktayı koydu ve Chelsea'nin yapamadığın&

02 Eylül 2008 03:00

Transfer sezonunun bitimine saatler kala Real Madrid ile masaya kararlı oturan Manchester City'nin yöneticileri, bu flaş transferi 1 saat içersinde bitirmeyi başardılar.

Transfere dair pazarlık yolunu seçmeyen Manchester City'nin yönetimi, Real Madrid'in, Brezilyalı yıldızın transferi durumunda 42 Milyon Euro'dan aşağı inmeyecekleri bilinceydiler ve bu teklifi kabul ederek, Robinho'yu renklerine bağladılar.

Robinho'yu 5 yıllığına renklerine bağlayan Manchester City Kulübü, bu futbolcuya sezon başına ise 6 Milyon Euro ödeyecek. Geçtiğimiz yıl Manchester City Kulübünü satılan alan Taylandlı eski Başbakan Thaksin Shinawatra, bugün yine süpriz bir gelişme ile Manchester City Kulübü'nü Birleşik Arap Emirlikleri'nden olan bir yatırım şirketine satmıştı.

Bu ani gelişmenin ardından Abu Dabili şirket, ilk transferini Robinho'yu renklerine bağlayarak gerçekleştirdi. Bu gelişmelerin ardından yıldız oyuncunun yarın İngiltere'ye gitmesi ve yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

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