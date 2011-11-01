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Spor

''Yılın Teknik Direktörü'' adayları ANKARA (A.A)

01 Kasım 2011 14:04

-''Yılın Teknik Direktörü'' adayları ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisinin verdiği ''Yılın Teknik Direktörü'' ödülünün bu yılki adayları belirlendi.  Bu yılki adaylar arasında 3 milli takım teknik direktörü, Vicente Del Bosque (İspanya), Joachim Löw (Almanya) ve Oscar Tabarez (Uruguay) bulunuyor. Ödülü geçen yıl kazanan Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da yine adaylar arasında. 2011'in en iyi teknik direktörü adayları, ülkeleri ve çalıştırdığı takımlar şöyle: Vicente Del Bosque (İspanya/İspanya Milli Takımı), Alex Ferguson (İskoçya/Manchester United), Rudi Garcia (Fransa/Lille), Josep Guardiola (İspanya/Barcelona), Jürgen Klopp (Almanya/Borussia Dortmund), Joachim Löw (Almanya/Almanya Milli Takımı), Jose Mourinho (Portekiz/Real Madrid), Oscar Tabarez (Uruguay/Uruguay Milli Takımı), Andre Villas-Boas (Portekiz/Chelsea) ve Arsene Wenger (Fransa/Arsenal) Ödülü kimin kazandığı, 9 Ocak 2012'de Zürih'te FIFA Altın Top Ödülünün sahibinin belirlendiği törende açıklanacak.

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