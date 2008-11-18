Yılın teknik adamı Mancini



İtalya'da İnter'i geçen sezon şampiyon yapan Roberto Mancini, yılın teknik direktörü seçildi.





İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezon Inter'i şampiyon yapan eski çalıştırıcı Roberto Mancini, İtalya'da yılın teknik direktörü seçildi.



Meslektaşlarının oylarıyla yılın teknik adamı seçilen Mancini, ödülünü almak için hazır bulunduğu, Inter'in Coverciano'daki kampında yaptığı konuşmada, ''Bana oy veren antrenörlere ve Inter oyuncularına teşekkür ederim. Coverciano'nun kuruluşunun 50. yıl dönümünde bu ödülü almak, benim için önemli. Buraya, 1979 yılında 14 yaş altı kadrosu için geldiğim ilk günü hatırlıyorum'' dedi.



Törende, kulübün yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile de karşılaşan Mancini'nin, halefi ile tokalaşıp, kucaklaşması da dikkatlerden kaçmadı.



Inter tarihinde son 40 yılın en başarılı teknik direktörü olarak görülen Mancini, kulübünü üst üste 3 yıl lig şampiyonluğuna taşımıştı.



Kulübe 2004 yılında katılan Mancini, daha ilk yılında İtalya Kupası'nı kulüp müzesine göndermişti. Ancak bu başarıları, Mancini'nin görevden alınıp, yerine Mourinho'nun gelmesinin önüne geçememişti.



Öte yandan İspanya medyası, Bernd Schuster görevden alınırsa, Real Madrid'in başına Mancini'nin geçeceğini iddia etti.

