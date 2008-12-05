Yılın sporcusu Phelps



Sports Illustrated dergisi, Pekin Olimpiyatları'nda yüzmede 8 altın madalya kazanan ABD'li Michael Phelps'i yılın sporcusu seçti.





Pekin-2008'in 8 altın madalyalı ismi, ABD'li yüzücü Michael Phelps, Sports Illustrated dergisi tarafından ''Yılın Sporcusu'' seçildi.



ABD'nin Sports Illustrated dergisi, yılın sporcusu ödülünü ilk kez bir yüzücüye, ABD'li Phelps'e verdi.



Phelps, derginin kapağı için poz verirken, ''Dürüst olmam gerekirse, hayatım boyunca nasılsam, kendimi şu an da öyle hissediyorum. Bu yılki hedefime ulaşmayı başardım'' dedi.



Sports Illustrated Grup Editörü Terry McDonell da Phelps'in bu ödülü almasıyla ilgili, ''Şimdiye dek yaptığım en kolay seçimdi. Phelps'in sadece yüzmeye değil, olimpiyatlara da yenilik getirdiği açık'' diye konuştu.

