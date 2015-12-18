Yılın son MGK'sından 'terörle mücadeleye devam' kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, bölgede yaşanan gelişmeler ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ele alındı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaCumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Yılın son Milli Güvenlik Kurulu, 64. Hükümet'te yer alan kabine üyeleriyle ilk kez gerçekleştirilmiş oldu.

Milli Güvenlik Kurulu’nda, bölgede yaşanan gelişmeler başta olmak üzere, Rusya ile yaşanan jet krizi, Rusya’nın Suriye’de ve Doğu Akdeniz’deki varlığı, yaşanabilecek senaryolar ve bu kapsamda atılacak adımlar, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar ve paralel yapıyla mücadele kapsamlı bir şekilde alındığı öğrenildi.

"DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı Irak halkının yanında olduğumuz teyit edilmiştir"

MGK açıklamasında, Irak'ta yaşanan son gelişmelerin bölge güvenliği açısından gözden geçirildiği belirtilerek, "Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden DEAŞ ve benzeri terör örgütlerine karşı Irak halkının yanında olduğumuz teyit edilmiştir" denildi.

MGK bildirisinde Rusya'ya ilişkin olarak, "Rusya'nın, Suriye'deki rejimle birlikte bölgede yürüttüğü faaliyetler ile bu faaliyetlerin yol açtığı, mülteci konusu dahil, tüm insani meseleler hakkında Kurul bilgilendirilmiştir. Rusya'nın ülkemizin meşru tutumuna karşı gösterdiği kabul edilemez tavır değerlendirilmiş, bu durum karşısında Türkiye'nin aldığı ve alacağı tedbirler ayrıntılı olarak görüşülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-AB ilişkileri

MGK açıklamasında, toplantıda Bayırbucak bölgesinde yaşayanlar dahil, Türkmenlerin durumunun ele alındığı belirtilerek, "Sınırlarımızın dışında bulunan soydaş ve akraba topluluklar ile ılımlı muhaliflerin yaşadığı sorunlar karşısında duyarsız kalınmayacağı ifade edilmiştir" denildi.

Bildiride, "Dini, mezhebi, etnik kavram ve hassasiyetleri istismar eden tüm terör örgütleri ve bunlara destek veren odaklarla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Hukukun üstünlüğü ilkesi' çerçevesinde, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye devam edileceği belirtilmiştir" denildi.

MGK açıklamasında, "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son dönemde meydana gelen olumlu gelişmelerin ve üyelik sürecimizin yeniden canlanmış olmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiştir" ifadesine yer verildi.

"Vatandaşlarımızın terörden olumsuz etkilenmesine müsaade edilmeyecektir"

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ülke genelinde kamu düzenini bozmak amacıyla terör saldırıları ve provokatif eylemler gerçekleştiren; bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mukim vatandaşlarımıza yönelik baskı ve şiddet uygulayan bölücü terör örgütüyle mücadeleye, terör sona erdirilinceye kadar kararlılıkla devam edileceği, terörle mücadeleden bölgede yaşayan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır. Rusya'nın ülkemizin meşru tutumuna karşı gösterdiği kabul edilemez tavır değerlendirilmiş, bu durum karşısında Türkiye'nin aldığı ve alacağı tedbirler ayrıntılı olarak görüşülmüştür."