Yılın son MGK toplantısı yarın

T24 - Bülent Arınç'a yönelik iddialar, Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki arama ve açılım. Gözler yarın toplanacak yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Saat 13.30 'da başlayacak toplantıda, önemli gündem maddeleriyle askeri ve sivil kanat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında bir araya gelecek.



2009 yılının son Milli Güvenlik Kurulu, belki de yılın en önemli toplantısı olacak.



Resmi gündemde olmasa da, Bülent Arınç'a suikast iddiası ve ardından yaşanan gelişmeler sonrasında askerler ve siviller aynı masanın etrafında buluşacak.



İddiaların, Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki aramanın ve tartışmaların gündeme gelmesi bekleniyor.



Sadece bu açıdan değil. Açılım çalışmaları nedeniyle de toplantı önemli.



Hükümet açık açık söyledi; "Amaç, PKK'nın tasfiyesi ve demokratik standartların yükseltilmesi" dedi.



Son MGK toplantısında bu konularda somut adımların netleştirilmesi bekleniyor.