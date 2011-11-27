T24 LogoT24 Logo
Spor

Yılın son Grand Prix'i Webber'in ANKARA (A.A)

27 Kasım 2011 23:26

-Yılın son Grand Prix'i Webber'in ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Formula 1'de 2011 sezonu Brezilya Grand Prix'siyle sona erdi. Sezonun 19. ve son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber kazandı. Yarışa 2. cepten başlayan Webber, dünya şampiyonu takım arkadaşı ve bu yarışa ilk cepten başlayan Alman Sebastin Vettel'i de geçerek sezonun son yarışında sezonun ilk zaferini elde etmiş oldu. 4.309 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace pistinde 71 tur üzerinden yapılan ve toplam 305,909 kilometre süren yarışı 1:32:17.464'lük derecesiyle ilk sırada bitiren Webber, sezonun son yarışında mutlu sona ulaştı.  Damalı bayrağı 2. gören pilot Vettel olurken, McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button 3. sırada yer aldı. Formula 1'de 2011 sezon şampiyonluğunu ise Vettel kazandı. Vettel, 2011 sezonu şampiyonluğunu, 4 yarış önce Japonya Grand Prix'sinde garantilemişti. Jenson Button sezonu 2. sırada tamamlarken, Mark Webber sezon 3'üncüsü oldu. Takımlar klasmanında sezon şampiyonu Red Bull olurken, MCLaren ikinci, Ferrari 3. sırada yer aldı.  Brezilya Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanlarında oluşan sıralama şöyle: -Pilotlar klasmanı- 1. Sebastian Vettel (Almanya)     392,0 puan 2. Jenson Button (İngiltere)      270,0 3. Mark Webber (Avustralya)       258,0 4. Fernando Alonso (İspanya)      257,0 5. Lewis Hamilton (İngiltere)     227,0 6. Felipe Massa (Brezilya)        118,0 7. Nico Rosberg (Almanya)          89,0 8. Michael Schumacher (Almanya)    76,0 9. Adrian Sutil (Almanya)          42,0 10. Vitaly Petrov (Rusya)          37,0 11. Nick Heidfeld (Almanya)        34,0 12. Kamui Kobayashi (Japonya)      30,0 13. Paul di Resta (İskoçya)        27,0 14. Jaime Alguersuari (İspanya)    26,0 15. Sébastien Buemi (İsviçre)      15,0 16. Sergio Perez (Meksika)         14,0 17. Rubens Barrichello (Brezilya)   4,0 18. Bruno Senna (Brezilya)          2,0 19. Pastor Maldonado (Venezuela)    1,0 -Takımlar klasmanı- 1. Red Bull                   650,0 puan 2. McLaren                    497,0 3. Ferrari                    375,0 4. Mercedes GP                165,0 5. Lotus-Renault               73,0 6. Force India                 69,0 7. Sauber                      44,0 8. Toro Rosso                  41,0 9. Williams F1                  5,0

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24