-Yılın son Grand Prix'i Webber'in ANKARA (A.A) - 27.11.2011 - Formula 1'de 2011 sezonu Brezilya Grand Prix'siyle sona erdi. Sezonun 19. ve son yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber kazandı. Yarışa 2. cepten başlayan Webber, dünya şampiyonu takım arkadaşı ve bu yarışa ilk cepten başlayan Alman Sebastin Vettel'i de geçerek sezonun son yarışında sezonun ilk zaferini elde etmiş oldu. 4.309 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace pistinde 71 tur üzerinden yapılan ve toplam 305,909 kilometre süren yarışı 1:32:17.464'lük derecesiyle ilk sırada bitiren Webber, sezonun son yarışında mutlu sona ulaştı. Damalı bayrağı 2. gören pilot Vettel olurken, McLaren'in İngiliz pilotu Jenson Button 3. sırada yer aldı. Formula 1'de 2011 sezon şampiyonluğunu ise Vettel kazandı. Vettel, 2011 sezonu şampiyonluğunu, 4 yarış önce Japonya Grand Prix'sinde garantilemişti. Jenson Button sezonu 2. sırada tamamlarken, Mark Webber sezon 3'üncüsü oldu. Takımlar klasmanında sezon şampiyonu Red Bull olurken, MCLaren ikinci, Ferrari 3. sırada yer aldı. Brezilya Grand Prix'si sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanlarında oluşan sıralama şöyle: -Pilotlar klasmanı- 1. Sebastian Vettel (Almanya) 392,0 puan 2. Jenson Button (İngiltere) 270,0 3. Mark Webber (Avustralya) 258,0 4. Fernando Alonso (İspanya) 257,0 5. Lewis Hamilton (İngiltere) 227,0 6. Felipe Massa (Brezilya) 118,0 7. Nico Rosberg (Almanya) 89,0 8. Michael Schumacher (Almanya) 76,0 9. Adrian Sutil (Almanya) 42,0 10. Vitaly Petrov (Rusya) 37,0 11. Nick Heidfeld (Almanya) 34,0 12. Kamui Kobayashi (Japonya) 30,0 13. Paul di Resta (İskoçya) 27,0 14. Jaime Alguersuari (İspanya) 26,0 15. Sébastien Buemi (İsviçre) 15,0 16. Sergio Perez (Meksika) 14,0 17. Rubens Barrichello (Brezilya) 4,0 18. Bruno Senna (Brezilya) 2,0 19. Pastor Maldonado (Venezuela) 1,0 -Takımlar klasmanı- 1. Red Bull 650,0 puan 2. McLaren 497,0 3. Ferrari 375,0 4. Mercedes GP 165,0 5. Lotus-Renault 73,0 6. Force India 69,0 7. Sauber 44,0 8. Toro Rosso 41,0 9. Williams F1 5,0