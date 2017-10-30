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Ekonomi

Yılın son enflasyon raporu 1 Kasım’da açıklanacak

İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yılın son enflasyon raporu olan “Enflasyon Raporu 2017-IV” 1 Kasım Çarşamba günü bir Merkez Bankası tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısında açıklanacak

30 Ekim 2017 14:32

İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yılın son enflasyon raporu olan “Enflasyon Raporu 2017-IV” 1 Kasım Çarşamba günü bir Merkez Bankası tarafından İstanbul\'da gerçekleştirilecek olan bilgilendirme toplantısında açıklanacak.

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