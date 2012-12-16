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Spor

Yılın son derbisinde kazanan Galatasaray

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları 2012'nin son derbisiyle birlikte tarihlerinde 373'üncü kez karşı karşıya geldi

16 Aralık 2012 23:58


Yılın son derbisi, iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı ve gülen taraf, 2-1'lik skorla sarı kırmızılı takım oldu.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Yılın son derbisine hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray oldu. 6. dakikada Hamit'le direği döven sarı-kırmızılılar, bir yan topta Bekir'in kafayla kendi ağalarını havalandırmasıyla 10. dakikada skoru 1-0 yaptı.

Derbiye eşitlik getiren isim ise, Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım oldu. 23. dakikada sağ ayağıyla ceza saha dışından sert vuran genç isim, Türkiye kariyerinin ilk golünü de imza attı.

36. dakikada maçtaki eşitlik bir kez daha bozuldu. Fenerbahçe ceza sahası yayının hemen dışından kazanılan frikikte topun başına geçen Selçuk, şık bir vuruşla Volkan'ı avladı ve skoru 2-1 yaptı.

Maçın 82. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk sarısını 21. dakikada gören Meireles, 82'deki ikinci sarıyla oyun dışı kaldı ve mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

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