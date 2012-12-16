Yılın son derbisinde kazanan Galatasaray



Yılın son derbisi, iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı ve gülen taraf, 2-1'lik skorla sarı kırmızılı takım oldu.

Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, TT Arena'da karşı karşıya geldi.

Yılın son derbisine hızlı başlayan ev sahibi Galatasaray oldu. 6. dakikada Hamit'le direği döven sarı-kırmızılılar, bir yan topta Bekir'in kafayla kendi ağalarını havalandırmasıyla 10. dakikada skoru 1-0 yaptı.

Derbiye eşitlik getiren isim ise, Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım oldu. 23. dakikada sağ ayağıyla ceza saha dışından sert vuran genç isim, Türkiye kariyerinin ilk golünü de imza attı.

36. dakikada maçtaki eşitlik bir kez daha bozuldu. Fenerbahçe ceza sahası yayının hemen dışından kazanılan frikikte topun başına geçen Selçuk, şık bir vuruşla Volkan'ı avladı ve skoru 2-1 yaptı.

Maçın 82. dakikasında Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İlk sarısını 21. dakikada gören Meireles, 82'deki ikinci sarıyla oyun dışı kaldı ve mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.