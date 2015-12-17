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Dünya
Deutsche Welle

Yılın son AB zirvesi

Brüksel'deki iki günlük AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ağırlıklı olarak mülteci krizi görüşülecek.

17 Aralık 2015 09:59


Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları yılın son zirve buluşması için bugün Brüksel'de bir araya geliyor.

Cuma gününe kadar sürecek olan zirvenin başlıca gündem maddesini mülteci krizi oluşturacak.

Liderler, üye ülkeler arasında tartışmalara yol açan ortak sınır ve sahil güvenliği ile ilgili planları görüşecek.

AB Komisyonu yeni kurulacak teşkilatın acil durumlara üye devletlerin onayını almadan da Birliğin dış sınırlarını korumak üzere müdahalede bulunabilmesini istiyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in diğer hükümet başkanlarıyla birlikte zirveden önce Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yapacakları buluşmada, Türkiye'ye sığınan mültecilerin Avrupa ülkelerine sevki ele alınacak.

İngiltere Başbakanı David Cameron'un AB reformlarıyla ilgili talepleri de zirvenin ilk gününde tartışılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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