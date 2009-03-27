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Spor

Yılın oyuncusu Serena

Teniste bayanlar sıralamasında zirvesinde bulunan Serena Williams, yılın oyuncusu seçildi.

27 Mart 2009 02:00


Teniste bayanlar sıralamasında zirvesinde bulunan Serena Williams, profesyonel bayan tenisinin yönetim organı (WTA) tarafından yılın oyuncusu seçildi. Yılın en çok gelişme gösteren tenisçisi ödülü ise Rus Dinara Safina'ya verildi.


İSTANBUL - Kariyeri boyunca 10 grand slam şampiyonluğu yaşayan Serena Williams, son Amerika Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları ile dünya sıralamasının zirvesine tırmandı. Kariyerinin en başarılı günlerini geçiren Williams, profesyonel bayan tenisinin yönetici organı WTA tarafından, "yılın oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Serena Williams, aynı ödülü 2002 yılında da kazanmıştı.

Yılın en fazla ilerleme gösteren tenisçisi ise Rus Dinara Safina seçildi. Dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen Safina, hala ilk grand slam şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor. Rus raket, son Avustralya Açık finalinde Serena Williams'a boyun eğmişti.

Yılın en iyi yeni oyuncusu ödülü ise Danimarkalı Caroline Wozniacki'ye gitti. Zimbabweli Cara Black ile Güney Afrikalı Liezel Huber de yılın çifti seçilme onuru yaşadı.

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