Yılın oyuncusu Ronaldo



FİLİSTİN'E BÜYÜK MORAL!





FAIR PLAY ÖDÜLÜ BİZE!

Bu ödülü geçtiğimiz sezon kazanan Kaka, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol futbolcular Fernando Torres ve Xavi ile çekişen Christiano Ronaldo, bu yıl 18'incisi düzenlenen ödülün sahibi oldu.23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler Kupası Şampiyonluğu yaşamıştı.Geçen sezon takımı adına 42 gole imza atan genç oyuncu, bu ödüle değer bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşadığı dakikaların, hayatının çok özel anları olduğunu belirtti.FC Barcelona'da forma giyen, Arjantin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Lionel Messi'nin 678 oyla ikinci olduğu ankette, Liverpool'un forvet oyuncusu Fernando Torres de 203 oyla üçüncü sırada yer aldı.Bayanlarda yılın futbolcusu seçilen Brezilyalı Marta da bu ödülü üst üste 3. kez kazanmış oldu.İsviçre'nin başkenti Zürih'te yapılan ve muhteşem bir atmosfere sahne olan gala gecesinde, ödül töreninin sunuculuğunu ise Real Madrid'in Hollandalı yıldızı Rafael van der Vaart'ın eşi Sylvie van der Vaart yaptı.Törende ilk olarak, FIFA Gelişim Ödülü, bu yıl ilk kez kendi stadyumunda maç yapan ve oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Filistin'e verildi. Filistin'in kendi stadyumunda ve kendi seyircileri arasında oynadığı ilk maçı da FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetmişti.Filistin'in ödülünü almasının ardından müthiş gecede kadınlar ve erkekler kategorisinde adaylar tanıtıldı. Kadınlarda beş aday, Nadine Angerer (Almanya), Cristiane (Brezilya), Marta (Brezilya), Birgit Prinz (Almanya) ve Kelly Smith (İngiltere) ödül töreninde konuşmaya davet edildi. Erkeklerde de geçtiğimiz yıl ödülün sahibi olan Kaka (Brezilya), Lionel Messi (Arjantin), Cristiano Ronaldo (Portekiz), Fernando Torres (İspanya) ve Xavi (İspanya) kazanan isim açıklanmadan fikirlerini belirttiler. Tüm adayların heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı.Törende adayların sahneye davet edilmesinin ardından heyecan doruğa çıktı. Kazanan isimler açıklanmadan sahne alan Rinaldo Operası, gala gecesine katılanlara zevkli ve müzik dolu dakikalar yaşattı.Rinaldo Operası'nın ardından UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ödül alanına geldi ve 2008 Dünya Fair Play ödülünü Türkiye ile Ermenistan Futbol Federasyonları'na verildi. İki ülke, geçtiğimiz yıl son derece sorunsuz bir maç oynamış ve futbolun dostluk bağı kurucu bir köprü olduğunu kanıtlamıştı. Ödülü almaya Türkiye adına Milli futbolcu Tuncay Şanlı ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Mahmut Özgener ödülün ardından, "İki ülkenin federasyonu, futbolun barış için kullanılabilecek bir araç olduğunu kanıtladı. Ayrıca devlet başkanlarının da biraraya gelmesi son derece etkili oldu. Futbolcular, federasyonlar barışa katkı yaptılar, sporun birleştiriciliğini herkese kanıtladılar" dedi. Ardından sözü alan Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Ruben Hayrapetyan da, "Türkiye ile Ermenistan arasında merakla beklenen bir maç oynandı. İki ülke arasında dostça ilişkilerin başlaması açısından bizim için çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Sarkisyan da Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile beraber karşılaşmaya katıldı. Bu bir barış mesajına dönüştü" dedi.Ardından 2008 Yılı FIFA Başkanlık ödülü, kadınlar futboluna gitti. Bu ödülün ardından FIFA Dünyanın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü, Alman imparator Franz Beckenbauer'in elinden Brezilyalı Marta aldı! Marta, üstüste üçüncü kez bu ödüle layık görüldü. Marta, Brezilya Milli Takımı'yla sergilediği müthiş performansın ardından beşinci kez bu ödüle aday oldu ve üstüste üçüncü kez kazanmış oldu.Filistin: Türkiye ve Ermenistan Futbol Federasyonları: Kadınlar FutboluMarta (Brezilya)Cristiano Ronaldo (Portekiz)