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Spor

Almanya'da 'yılın milli oyuncusu' Mesut Özil oldu

1089 dakikayla 2012'nin en uzun süre oynayan milli futbolcusu olan Türk asıllı Mesut Özil, Almanyada bir kez daha 'Yılın milli oyuncusu' seçildi

09 Ocak 2013 13:21

Real Madrid ve Alman milli takımının orta sahasındaki başarılı ismi Mesut Özil, milli takım fan klüp üyelerinin oylarıyla bir kez daha “Yılın milli takım oyuncusu” seçildi. Türk asıllı oyuncu oyların yüzde 32,49’unu alırken, İtalya’nın Lazio takımında top koşturan Miroslav Klose yüzde 13,89’la ikinci, Borussia Dortmund’un genç yıldızı Marco Reus yüzde 13,1'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Taraftarlar “En güzel milli takım golü” olarak Miroslav Klose’nin İsveç ile oynanan Dünya Kupası grup eleme maçında skoru 2-0’a yükselten golünü seçti. 16 Ekim’deki karşılaşma 4-4 sona ermiş ve çok konuşulmuştu.


En fazla forma giyen oyuncu oldu


Geçen yılki 14 milli maçın 13’ünde oynayan Mesut Özil, Messi’nin birinci olduğu “Dünyada Yılın Futbolcusu” yarışmasında da 14'üncülükle en iyi Alman oyuncu oldu.

Orta sahanın yıldız ismi, 1089 dakikayla 2012'de en uzun süre oyunda kalan milli oldu. Mesut, 2012'de rakip fileleri 6 kez havalandırarak kendi rekorunu geliştirirken, 6 golün de pasını verdi.

Başarılı oyuncu ödülünü, Alman milli takımının 26 Mart'ta Nürnberg'de Kazakistan ile yapacağı Dünya Kupası grup eleme maçında alacak. 19 bin 505 oyun kullanıldığı yarışmaya 2012’de en az 7 milli maçta forma giyen 17 Alman oyuncu katıldı. Mesut Özil 2011’de de aynı ödüle layık görülmüştü.

(Deutsche Welle Türkçe)

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