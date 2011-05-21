-YILIN MAÇINDA ''BALKONLAR'' DA DOLU SİVAS (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonun belirleneceği Sivasspor-Fenerbahçe maçına futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, 4 Eylül Stadı'nın çevresindeki apartmanların balkonlarında bile yer bulabilmek neredeyse mümkün değil. Stadyumun havuz tarafı kale arkası tribününün hemen arkasındaki apartmanların üst katlarının balkonlarında şimdiden yerler ayrıldı. Bölgeden sahayı tam olarak gören balkonların bulunduğu dairelerin sahipleri, yarın evlerine yakın akrabaları ile komşularının, arkadaşlarının maç izlemek üzere geleceğini belirtiyor. Ev sahipleri, balkonları için basın kuruluşlarından da maç öncesi ve sonrası yayın yapmak için teklifler geldiğini ifade ediyor. Sahayı en iyi gören balkonlardan birine sahip olan Muhittin Kuzu, Sivasspor'u desteklediğini belirterek, ''Sahayı en net gören evlerden biri de bizimki. Bir Sivaslı olarak her açıdan kazananın biz olacağımızı düşünüyorum. Yenilsek dahi biz kazanacağız, çünkü misafirperverliğimizi göstereceğiz'' dedi. Maç günlerinde evinde yoğunluk yaşandığını, eş, dost, akrabalardan bu konuda talep geldiğini dile getiren Kuzu, ''Özellikle şimdi Fenerbahçe maçından dolayı bilet bulamayanlar sürekli bizi arıyor. Fenerbahçeli olup da bilet bulamayan arkadaşlarımız var, onları da muhtemelen burada ağırlayacağız'' diye konuştu. Kuzu, bazı medya kuruluşlarının da maç öncesi ve sonrasında balkonlarından yayın yapmak istediğini kaydetti. Muhittin Kuzu'nun 7 yaşındaki oğlu Taha Kuzu da bir Sivasspor taraftarı olduğunu ve maçları hep evlerinin balkonunda izlediğini, stadyuma hiç gitmediğini anlattı. Balkonu stadyumu gören dairelerden birine sahip olan Cengiz Mahmutoğlu da maç günlerinde evine çok sayıda misafirin geldiğini ifade ederek, son Galatasaray maçında 38 kişiyi konuk ettiğini söyledi. Mahmutoğlu, evinin balkonunu ''loca'' olarak nitelendirdi. -STADYUMDA SARI-LACİVERT RENKLER HAKİM OLACAK- Şampiyonluk düğümünü çözecek maça, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Sivasspor yönetiminin önceki karşılaşmalarda 5, 10, 15 liradan satışa sunduğu biletleri, bu maçta 50, 250, 400 lira olarak belirlemesine rağmen futbolseverler ''yılın maçına'' gitmek için seferber oldu. Sivasspor Gişesi'nde geçen salı günü satışa sunulan biletlerden, Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan 50 liralık kale arkası tribünü biletleri aynı gün tükendi. 250 liradan satılan maroton ve 400 liradan satışa sunulan VIP tribünü biletleri de tükenmek üzere. Fenerbahçeli taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerinin yanı sıra Sivassporlu taraftarlara ayrılan maraton ve VIP tribünlerinden de bilet satın aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların, Sivassporlu taraftarların kombine kartlarına da talip olduğu gelen bilgiler arasında. Tribünlerinin tamamı koltuklu, 15 bin 60 seyirci kapasiteli 4 Eylül Stadyumu'nda, yarın sarı-lacivert renklerin hakim olması bekleniyor. Sivasspor Kulübü, bilet satışından elde edeceği hasılatla kasasını dolduracak. Bu arada, maçı çok sayıda muhabir ve foto muhabiri takip edecek. -GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Maçta herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için de güvenlik önlemleri alındı. Fenerbahçe Kulübünün Futbol Federasyonuna güvenlik konusunda yaptığı başvuru sonrası tedbirlerin artırıldığı bildirildi. Maçta yaklaşık bin polis görev alacak. Çok sayıda özel güvenlik görevlisi de saha içi güvenliği sağlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda stat çevresine biletsiz seyirci, maç sonrası da bir kargaşa ve yoğunluk yaşanmaması için stat otoparkına özel araçlar ve basın araçları alınmayacak. Sivasspor yarınki maça büyük ölçüde tam kadroyla çıkacak. İzinli olan Sandro Mendonça dışında Sivasspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Sivasspor'da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Yannick Kamanan ve sözleşmesi sona eren kaleci Lubos Kamenar da kadroda yer almayacak.