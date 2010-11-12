Yılın kişisi adayları arasında Erdoğan da yer aldı

T24 - Time dergisinin 2010'da Yılın Adamı adayları arasında Başbakan Erdoğan da yer aldı. Time, 25 farklı adayı tanıttığı listede Başbakan Erdoğan'ın, özellikle İsrail'in Mavi Marmara'ya yaptığı kanlı baskına karşı gösterdiği tepkiye vurgu yaptı.



Erdoğan'ın İsrail'i sert şekilde "azarladığını" ifade eden dergi, bu tavrın yakın zamanda son derece sıcak bir şekilde seyreden Türkiye, İsrail ve ABD arasındaki üçlü ilişkilere ciddi bir darbe vurduğunu kaydetti.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Time, Erdoğan'ın nükleer görüşmeler için İran ve Brezilya ile ortak hareket etmesinin de, Türkiye'nin uluslararası reflekslerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci hamle olduğunu belirtti. Dergi son olarak Erdoğan'ın bu tip çıkışlarla, ülkesinin kanlı Ortadoğu'ya karşı artık sessiz kalmayacağını gösterdiğini kaydetti.



Time dergisinin oyması internet sitesinde devam ediyor. Erdoğan şu an 5'inci sırada. Başbakan Erdoğan Time dergisinin daha önce yayınladığı dünyanın en etkili liderler listesinde 17. olmuştu





Birinci sırada ise Julian Assange bulunuyor. İşte tüm adaylar:



Julian Assange



wikileak.org sitesinden yayınladığı gizli belgelerle, ABD ordusunun başını ağrıttı.



Belgelerde Iraklı esirlere yapılanlar başta olmak üzere ordunun bilinmesini istemediği 500 bin sayfa belgeyi ortaya çıkardı.



Şimdi peşinde her adımını izleyen ajanlarla birlikte Avrupa'da yaşamaya çalışıyor.





Glenn Beck



Fox kanalında haber bültenlerini sunan Glenn Beck, politik alanda da kendisini gösterdi.



Çay Partisi'nin başkent Washington DC'deki yaptığı mitingte en öndeki isimlerden biriydi.



Beck sayesinde cumhuriyetçi kanat, Obama karşısındaki gücünü bir adım daha öteye taşıdı.





David Cameron



İngiltere'nin yeni başbakanı David Cameron, Muhafazakar Parti'yi tekrar iktidara getirmesiyle büyük bir başarı elde etti.



Birçok siyasetçinin yapamadığı kemer sıkma politikları ile öne çıkmayı başardı.





Şilili madenciler



Madendeki Kaza nedeniyle 52 gün boyunca yer altında yaşamak zorunda kalan 33 madenci, dünya gündeminin birinci sırasına oturdu.



Hepsi gerçek hayatta yaşanan dramanın kahramanı oldu. Arkadaşlığın ve yiğitliğin simgesi haline geldiler.





Arne Duncan



ABD'de eğitim başındaki isim olan Arne Duncan, okullardaki şiddetin en yüksek olduğu dönemde iş başı yaptı.



4 milyar dolarlık bütçeyle yola çıkan Duncan, birçok reform hareketini hayata soktu.





Jonathan Franzen



Kurgu dünyasının büyücüler, zombiler ve genç vampirler tarafından ele geçirildiği bir dönemde, jonathan Franzen ustaca işlenmiş ve gittikçe daha çok kabul gören kurgu tarzı 'büyük Amerikan romanı' ile ortaya çıktı.





Lady Gaga



Henüz 24 yaşında olmasına rağmen aykırı tavırlarıyla pop müzik dünyasına damgasını vurdu.



Şimdiden bir ikon olmayı başaran Lady Gaga, 5 milyon digital şarkı satışının yanı sıra Facebook'ta 10 milyon hayran edindi.





Robert Gates



ABD Savunma Bakanı, ordu bütçesinin büyük kesintiler getirilmesi gerektiğini söyleyecek cesareti buldu.



Bu teklifi yüzünden Pentagon ve birçok siyasetçi ile arasında büyük soğukluk girdi.





Tony Hayward



BP'nin CEO'su Hayward, Merksika Körfezi'ndeki skandaldan sonra tüm dünyanın adını öğrenmesini sağladı.



Petrol arama platformundaki kazadan sonra milyonlarca varil petrol denize sızdı, büyük bir çevre felaketi yaşandı.



Şirket bu kaza yüzünden 20 milyar dolar etti. Silinemez kötü şöhretin de sahibi oldu.





Hu Jintao



Çin, küresel krize rağmen dünyanın en büyük 2'nci ekonomisi oldu. Bunda da Devlet Başkanı Hu Jintao'nun büyük katkısı bulunuyor.





LeBron James



Basketbol oyuncusu James'in Miami'ya olan transferi olay oldu.



Hatta kararını canlı yayında açıkladı ve milyonlarca insan bu kararı duymak için televizyonlarının karşısına geçti.





Steve Jobs



Apple'ı bugünkü haline getiren isim; iPad ve iPhone'dan sonra iPad'i de dünyaya tanıttı.





Hamid Karzai



Amerika 2011 yılının Temmuz ayında Afganistan'dan çekilmeye hazırlanırken, Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin üzerindeki yük daha da büyüyor.



Bu yıl özellikle makamının bazı giderleri için İran'dan aldığı parayla Batılı ülkelerin tepkisi çeken Karzai, artık dünyanın en karışık ve kanlı ülkesini tek başına yönetmek için kolları sıvıyor.





David ve Charles Koch



Sahibi oldukları Koch Sanayi şirketi, yılda 100 milyar dolar kazanmayı başardı.



Petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren şirketlerinden güç alan iki kardeş, muahafazar kesim ve Obama karşıtı Çay Partisi'ne büyük destekte bulunuyor.





Liu Xiaobo



Çin'in tüm baskılarına rağmen rejim karşıtılığını sürdüren 51 yaşındaki akademisyen 2010 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.



Ancak kendisi Haziran 2009'dan beri ev hapsinde tutuluyor.





Barack Obama



ABD Başkanı, 'değişim' sloganıyla göreve geldi.



Obama 2 büyük vaadini yerine getirdi: Finans ve sağlık reformları... Irak'taki güçleri geri çekti.

Şimdi Demokratların yeniden güçlenmesiyle savaşmak zorunda.





Sarah Palin



Demokratların yeniden yönetimi seçilmesinden sonra Muhafazakar kesimin yeninden dirilmesinde rol oynadı.



Sağ kanadı tek bayrak altında toplayan Palin, gelecek başkanlık seçimine şimdiden göz koydu.





Nancy Pelosi



ABD tarihinin devlet kademelerinde en üst düzeye ulaşmış kadınların başında gelen ABD Temsilciler Meclisi'nin 60. Meclis Başkanı olan Nancy Pelosi, bu yıl Meclis'in son 50 yıldır en üretken ve aktif yılını geçirmesini sağladı.



Obama'nın tarihi sağlık reformunun geçmesinde başrol oynayan Pelosi 2010 yılının en parlak politik figürlerinden biri olmayı başardı.



ABD aylarca bu olayı tartıştı: Manhattan'da yapılması planlanan cami...



Tartışmalı cami sayesinde adını daha da duyuran imam, Hıristiyan ve Musevi liderlerle bir araya gelip Müslüman düşmanlığına karşı savaşıyor.





Jon Stewart ve Stephen Colbert



Muhafazar kesimin Glenn Beck'i varsa Demokratların Jon Stewart ve Stephen Colbert'ı var.



Seçim kampayasında sırasında büyük bir gayretle çalışan ikili, mücadelerini programlarına da taşıdılar.





İşsiz Amerikalılar



Küresel kriz, resesyon, ev kredisi ödemeleri ve artan işsizlik oranları...



Yaşananlar en çok onları etkiledi. Bunu da seçimlerde Cumhuriyetçilere destek vererek gösterdiler.





J. Craig Venter



Venter, en önde gelen genetikçilerin başında geliyor. Hatta Tanrı rolüne bürünmeye çalışsa da...



Venter, bu yıl ekibiyle birlikte sentetik yaşam formu yaratmayı başardı.





Elizabeth Warren, Mary Schapiro ve Shelia Bair



Bu 3 kadın sayesinde finans sektörünü artık kadınlar domine ediyor.



Shelia Bair, FDIC'nin (ABD'nin TMSF'si denilebilir); Mary Schapiro SEC'nin (ABD'nin SPK'sı denilebilir) başında.





Mark Zuckerberg



Facebook'un yaratıcısı Zuckerberg, 500 milyon üyeye sahip sitesini yönetmenin keyfini çıkarıyor.



26 yaşında olmasına rağmen dolar milyarderi olmayı başardı.





