Yılın Kadını ödülü Ingrid Betancourt'a

Kolombiya'daki FARC gerillaları tarafından 6 yıl rehin tutulduktan sonra bu yıl kurtarılan Ingrid Betancourt'a, "2008 Yılın Kadını" ödülünü aldı.



Eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un başkanlığını yaptığı "Dünya Ödülleri" organizasyonu çerçevesinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir törenle Betancourt'a "2008 Yılın Kadını" ödülü verildi.



Betancourt, rehin tutulduğu süre içinde yaşadıklarını kitap haline getirebileceğini söyledi. Yavaş yavaş da olsa kâbuslarının üstesinden gelmeye başladığını belirten Betancourt, her şeyi kâğıda dökmenin iyileştirici olabileceğini düşündüğü söyledi.

