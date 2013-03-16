‘Yılın İş İnsanı’ ödülü Ferit Şahenk’in

Ekonomist dergisinin geleneksel olarak verdiği "Yılın İş İnsanı Ödülü", Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in oldu.



Ekonomist dergisinin "Yılın İş İnsanları Ödülleri" 22. kez sahiplerini buldu.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, “Yılın İş İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.

Ferit Şahenk, ödülünü Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’dan aldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Ferit Şahenk, “35 bin dostuma, aile ferdime teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Ferit Şahenk, şu ifadeleri kullandı:

“Bundan on sene evveline kadar Türkiye'de IMF direktörlerinin adını ezberlerken, artık IMF’ye borç para verir durumuna gelen bir Türkiye’de, 2020 yılında inşallah İstanbul’da olimpiyatları görme cesaretini gösteren bir Türkiye’de; yabancı yatırımcılar gelirken ‘eyvah ben ne yapacağım’ diye düşünürken, şimdi kendisi yurtdışında markalar üreten, yöneten bir Türkiye’de; daha da ötesi, futbol takımları da hem Şampiyonlar Ligi’nde hem UEFA’da daha güzel başarılara imza atan bir Türkiye’de; ekonomik ve siyasi istikrarı yakalamış bir memlekette işadamı olmaktan gurur duyuyorum. Bu Türk iş aleminin bir parçası olmaktan şeref duyuyorum.”

THY Genel Müdürü Başkanı Temel Kotil’e “Yılın Profesyoneli”, iş kadını Ümit Boyner de “Yılın Sivil Toplum Önderi” ödülü verildi.

THY Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı konuşmada, yeni uçak alımlarını hatırlatarak, “Büyümeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bugün 117 uçak satın aldık. 2020’ye kadar 375 uçağa çıkıyoruz” diye konuştu.

Ümit Boyner de yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisine katkıda bulunmanın, istihdam yaratmanın mutluluğunu duyuyoruz” dedi.

Törende ''Yılın Bürokratı'' ödülü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya, ''Yılın Profesyoneli'' ödülü Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil'e, ''Yılın İş İnsanı'' ödülü Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e, ''Yılın Kadın Girişimcisi''ödülü Trendyol Kurucu Ortağı Demet Mutlu'ya ve ''Yılın Erkek Girişimcisi'' ödülü Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu'ya verildi.

Ödül törenine çok sayıda iş adamı ile Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen ve Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan da katıldı.