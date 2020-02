Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı

Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4\'ü, 15 yavru doğurdu.

Van Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi\'nde koruma altında bulunan Van kedilerinin 2018 yavruları, dünyaya gözünü açtı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulam Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her sene başında bir hedef belirlediklerini ve bu hedeflerini biraz daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirterek,\" Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2018 yılının ilk yavrularını almaya başladık. Dolayısıyla her sene başında biz kendimize bir hedef belirliyoruz ve bu hedefimizi biraz daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Bizim geçen sene buraya getirdiğimiz anneler ile birlikte anne kedi sayımızda bir artış meydana geldi. 2018 yılında annelerimizde bir önceki yıla göre daha fazla yavru elde edeceğimizi umuyoruz. Bu yıl 100\'ün üzerinde yavru Van kedisi almayı hedefliyoruz\" dedi.

Titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4\'ü, 15 yavru dünyaya getirirken, Prof. Dr. Kaya, araştırma merkezi olarak kedilerde gençleştirme çalışması yaptıklarını ve bu çalışmaların olumlu sonuçlar aldıklarını da söyledi. Prof. Dr. Kaya, \"Anneler gençse ve kaliteliyse bundan aldığımız yavru sayısı hem daha fazla oluyor, hem de daha kaliteli oluyor. Göreve başladığımızdan bugüne gençleştirme çalışması başlatıyoruz. Bu gençleştirme kapsamında annelerimiz her sene daha da kaliteli hale gelebiliyor. Önceden çiftleştirmek istemediğimiz bazı hayvanları çiftleştirmek zorunda kalıyorduk. Ama artık öyle bir durum söz konusu değil, orijinalliğinden hiç şüphemizin olmadığı, sertifikası olan anneleri çiftleştiriyoruz. Dolayısıyla bu da yavru kalitesinde ve saflığında ciddi şekilde ilerleme sağladığımızı gösteriyor\" dedi.

Kedilerin bakım ve aşı işlemlerinin titizlikle yapıldığını anlatan Prof. Kaya şöyle devam etti:

\"Her dönemin kendine göre bakım şartları meydana geliyor. Gebelik döneminde farklı, süt verme döneminde farklı yaklaşıyoruz. Geçen seneden aşılamalarını, bakımlarını tamamladık. Hayvanlarımızı çiftleşmeye başladı, şu an birinci grup doğumlarımızı almaya başladık, biz bu sene 4 grup halinde doğum alacağız. Dolayısıyla ilk yavruları şimdi almış oluyoruz.\"

