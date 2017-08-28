Yılın ilk yarısında termik santrallerde 32 milyon ton kömür yakıldı

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - 2017 yılının ilk altı ayında termik santrallerde 22 milyon 352 bin 96 tonu linyit, 9 milyon 641 bin 32 tonu da taşkömürü olmak üzere 31 milyon 993 bin 128 ton kömür yakıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, katı yakıtların 2017 yılı Haziran ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 109 bin 243 ton, linyitin 4 milyon 463 bin 256 ton ve taşkömürü kokunun 367 bin 714 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 652 bin 938 ton, linyitin 4 milyon 396 bin 396 ton ve taşkömürü kokunun 417 bin 898 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 4.1 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 88 iken linyitte yüzde 101.5 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 55.3’ü termik santrallere, yüzde 20.9’u kok tesislerine, yüzde 6.6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 88.1’i termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 98.5’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

Termik santrallerine aylara göre ton olarak taşkömürü ve linyit teslimatı

Haziran: Taşkömürü 2 652 938 ton; Linyit 4 396 396 ton

Mayıs: Taşkömürü 1 110 552 ton; Linyit 2 779 787 ton

Nisan: Taşkömürü 1 000 782 ton; Linyit 3 295 433 ton

Mart: Taşkömürü 1 485 655 ton; Linyit 3 718 919 ton

Şubat: Taşkömürü 1 552 805 ton; Linyit 3 900 835 ton

Ocak: Taşkömürü 1 838 300 ton; Linyit 4 260 726 ton

Toplam taşkömürü: 6 988 094 Toplam linyit: 17 955 700 ton

Toplam linyit ve taşkömürü teslimatı: 24 943794 ton

(Grafik - Tablo)

