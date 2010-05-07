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Yılın ilk sınır ötesi operasyonu

Hakkari Dağlıca'da çıkan çatışmada iki askerin şehit olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı

07 Mayıs 2010 03:00

T24 - Hakkari Dağlıca'da çıkan çatışmada iki askerin şehit olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada olay sonrası sınır ötesinin Türk savaş uçakları tarafından bombalandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün, Hakkari Dağlıca Güneyi Bölgesindeki hakim arazi kesiminde Tugay Komutanının sevk-idaresinde operasyon icra eden komando birliğine, sabah saat 07.00'de, 7-8'er kişilik üç gruptan oluştuğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldığı, ilk ateşte iki komando uzman erbaşın şehit olduğu belirtildi.

Bölgenin derhal takviye edildiği ve teröristlerin bulunduğu yerlerin, ağır ve hafif silahlarla ateş altına alındığı bildirilen açıklamada, ayrıca, iki taarruz helikopter kolunun (dört adet kobra helikopteri) ile insansız hava aracının da bölgeye sevk edilerek terörist mevzileri ve kaçış istikametlerinin ateş altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Aralıklarla saat 14.00'e kadar devam eden çatışmalarda, beş terörist etkisiz hale getirilmiş; ayrıca, bazı yaralı teröristlerin de bölgeden çekilen teröristlerce taşındığı tespit edilmiştir.

Helikopterlere hudut ötesindeki değişik mevzilerden uçaksavar silahları ile ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine, Hava Kuvvetlerince bu mevziler saat 16.45 ile 17.55 arasında ateş altına alınmış ve mevzilerin tahrip edildiği gözlenmiştir.

Bölgede operasyonel faaliyetler devam etmekte olup terörist zayiatının daha fazla olabileceği değerlendirilmektedir.''


Başbuğ, Belçika'dan döndü

Bu arada NATO Askeri Komite Toplantısı için Belçika'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Dağlıca'daki çatışma haberi üzerine programını keserek Türkiye'ye döndü.


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