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Ekonomi

Yılın ilk sekiz ayında bankalara toplam 500 milyar TL'lik çek ibraz edildi.

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Ağustos ayı çek raporunu yayımladı

13 Eylül 2017 18:42

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Ağustos ayı çek raporunu yayımladı. Verilere göre; 2017 yılının ilk sekiz ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 artarak 500 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 9 azalarak 13 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.
Ocak - Ağustos döneminde parasal tutarı 11 milyar TL olan 303 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 2 milyar TL tutarındaki 66 bin adet çek daha sonra ödendi.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.5 oranında, adedi ise yüzde 42.4 oranında azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalarak yüzde 2.3 olurken, adet olarak 1.3 puan azalışla yüzde 2.3 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adetsel olarak en yüksek 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla, yüzde 8.3 ile Iğdır, yüzde 7.8 ile Ağrı, yüzde 5.5’lik oranlar ile Muş ve Mardin, yüzde 5.3 ile Batman oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Karabük, Sinop ve Kastamonu olarak sıralandı. 
Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 5.7 ile Iğdır oldu. Iğdır’ı sırasıyla, yüzde 5.6 ile Ağrı, yüzde 4.4 ile Bitlis, yüzde 4 ile Batman ve yüzde 3.8 ile Mardin takip etti. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Sinop, Kastamonu ve Isparta olarak sıralandı.

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