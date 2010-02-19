Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu sona erdi

T24 -

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi gündemde

Yayımlanan bildiride, "(Toplantıda) Ülkemizin asayiş ve güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmelerin etraflı bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çerçevede çok boyutlu bir yaklaşım gerektiren terörle mücadelenin tüm vechelerini kapsayan önlemlerin uygulanmasına, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan bu tehdit bertaraf edilene kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantı saat 13.35'te başladı. Toplantı 4.5 saat sürdü.Toplantıya geçtiğimiz günlerde atanan MGK Genel Sekreteri Serdar Kılıç ilk kez katıldı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirildi.Bu arada, daha önceki toplantılardan farklı olarak canlı yayın araçlarının protokol kapısı önünde beklemelerine izin verilmedi. Haber kanalları canlı yayınlarını 3G bağlantılarıyla gerçekleştirdi.Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili tartışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştı. Belgedeki iç ve dış tehdit unsurlarının revize edileceğinin mesajını vermişti.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tartışmalarla ilgili olarak, "Kırmızı kitap ihtiyaçlara göre zaman zaman yenilenir, bunda anormal bir durum yok" demişti.Türkiye'nin AB müzakereleri, Kıbrıs'taki gelişmeler de yine her MGK'da olduğu gibi gündemdeydi.Başbakan Erdoğan da önceki gün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Merkez Bina'daki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.