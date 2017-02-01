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Yılın ilk MGK'sı 8 saat sürdü

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada terörle mücadele, Kıbrıs ve Suriye konularının görüşüldüğü belirtildi

01 Şubat 2017 02:21

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşbakanlığı Sarayı'nda yapıldı.

15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etti.

Toplantının en önemli gündem maddesi terörle mücadele oldu.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

"Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Suriye’de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir."

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