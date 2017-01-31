Yılın ilk MGK'sı 8 saat sürdü

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşbakanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 8 sürdü.

Gündem terörle mücadele

Saat 15.00'de başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etti. Toplantının en önemli gündem maddesi terörle mücadele oldu.

Toplantıda, ABD’de yeni Başkan Donald Trump döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda ana hatlarıyla değerlendirmelerde bulunulacağı tahminleri yapılmıştı. Toplantıda, Fırat Kalkanı operasyonunda gelinen son aşama kurulda ayrıntılı olarak ele alınarak, El Bab operasyonundaki son durum üzerinde duruldu.

Aynı şekilde Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ele alınacak. PKK, PYD ve IŞİD ile mücadelenin çok boyutlu değerlendirileceği toplantıda, 'FETÖ' ile mücadelede gelinen nokta ele alınacak. Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu da toplantıda konuşulan konular arasında yer alacak.