T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yılın ilk MGK'sı 8 saat sürdü

Toplantıda, ABD’de yeni Başkan Donald Trump döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği konusu da masaya yatırıldı

31 Ocak 2017 17:31

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşbakanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

15.00'te başlayan toplantı yaklaşık 8 sürdü.

Gündem terörle mücadele

Saat 15.00'de başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık etti. Toplantının en önemli gündem maddesi terörle mücadele oldu.

Toplantıda, ABD’de yeni Başkan Donald Trump döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl bir seyir izleyeceği konusunda ana hatlarıyla değerlendirmelerde bulunulacağı tahminleri yapılmıştı. Toplantıda, Fırat Kalkanı operasyonunda gelinen son aşama kurulda ayrıntılı olarak ele alınarak, El Bab operasyonundaki son durum üzerinde duruldu.

Aynı şekilde Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ele alınacak. PKK, PYD ve IŞİD ile mücadelenin çok boyutlu değerlendirileceği toplantıda, 'FETÖ' ile mücadelede gelinen nokta ele alınacak. Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu da toplantıda konuşulan konular arasında yer alacak. 

ETİKETLER

MGKbugün yapılacakSaray2017ilk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24