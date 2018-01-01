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YILIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

* İstanbul'da trafik yüzde 1

01 Ocak 2018 14:01

* İstanbul\'da trafik yüzde 1....

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
İstanbul\'da 2018\'in ilk günü yollar boş kaldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1\'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi. 

Görüntü Dökümü
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-FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki akıcı trafik
-Boş yollar
-Haliç Köprüsü\'ndeki trafik akışı
-Trafikteki araçlardan detay görüntü   

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