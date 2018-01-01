YILIN İLK GÜNÜNDE YOLLAR BOŞ KALDI

* İstanbul\'da trafik yüzde 1....

Haber-Kamera: Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da 2018\'in ilk günü yollar boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 11.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1\'e kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde de araç yoğunluğu olmadığı görüldü. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki akıcı trafik

-Boş yollar

-Haliç Köprüsü\'ndeki trafik akışı

-Trafikteki araçlardan detay görüntü

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