Yılın ilk enflasyon rakamı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 artması yönündeydi. Ocakta yıllık enflasyon yüzde 10,35'e geriledi. 2017 sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi.



Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor.

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda oldu. Ocak ayında yurt içi üretici fiyatları endeksi ise yüzde 0,99 oranında gerçekleşti. Yıllık artış yüzde 12,14 oldu.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6,02 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.

Yılın en fazla artışı yüzde 16,02 ileulaştırma grubunda gerçekleşti



TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.



Aylık en yüksek artış yüzde 1,54 ile TR62'de (Adana, Mersin)oldu



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.



Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti."