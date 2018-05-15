Yılın ilk dört ayında 6.4 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Yılın ilk dört aylık döneminde, 21 bin keşidenicinin verdiği 138 bin çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarı 6.4 milyar lirayı buldu.

Türkiye Bankalar Birliği\'nin (TBB) verilerine göre, ilk dört ayda bankalara ibraz edilen 445 bin keşideciye ait 7.2 milyon adet çekin toplam tutarı 301 milyar lira oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 27, keşideci sayısı yüzde 1.0, çek adedi ise yüzde 14 arttı.

Bu dönemde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 21 bin keşideciye ait 138 bin adet çekin toplam tutarı 6.4 milyar lira olurken, karşılıksız işlemi yapılan 10 bin keşideciye ait toplam 897 milyon lira tutarındaki 22.9 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1.0 artarken, keşideci sayısı yüzde 25, adet ise yüzde 19 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puan artarak yüzde 2.2, adet olarak ise 0.1 puan azalarak yüzde 2.0 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il sırasıyla yüzde 8.6 ile Osmaniye, yüzde 7.3 ile Mardin, yüzde 5.2 ile Artvin, yüzde 4.8 ile Gümüşhane ve yüzde 4.7 ile Yalova oldu. (Grafik)