Yılın ilk çeyreğinde e-ticaret işlem adedi yüzde 49 arttı

Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü-2022 1. Çeyrek Raporu’na göre, ilk çeyrekte e-ticaret işlem adedi yüzde 49 artarken, en çok işlem artışı kozmetik sektöründe oldu.

Online ticaret altyapı sağlayıcısı ve entegre e-ticaret çözümleri uzmanı Projesoft tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü - 2022 1. Çeyrek Raporu’ yayınlandı. Geleneksel ticaret içerisindeki payı her geçen yıl katlanarak artan e-ticaretin pandemiyle birlikte yakaladığı güçlü yükseliş ivmesinin devam ettiğinin görüldüğü raporda, 2021 yılının 1’inci çeyreği ile 2022’nin aynı dönemi kıyaslandığında işlem adedinde yüzde 49’luk bir artışın gözlendiği dikkat çekti.

"En yüksek artış kozmetikte"

Raporu değerlendiren Projesoft CEO’su Bilgisayar Müh. Yüksel Eminoğlu, son bir yılın ilk çeyrekleri karşılaştırıldığında en çok işlem artışının gözlendiği sektörün yüzde 52’lik bir yükselişle kozmetik olduğu bilgisini paylaştı.

Kozmetik sektöründe ortalama sepet tutarının da 2021’in ilk üç ayında 244,5 TL iken bu rakamın 2022’nin aynı döneminde 272 TL’ye çıktığını belirten Eminoğlu, “Yurtiçi e ticaret 2022 1’inci Çeyrek sonuçlarında B2B (firmadan firmaya) satışlarda da işlem adetlerinin hızla artmaya başladığını görüyoruz. B2B alt yapısı kuran firma sayısı 2021’in aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 54 artarken, bu yükselişte firmalar için sağlanan ek tahsilat yöntemleri olan çek ve senet ile ödeme modüllerinin de e ticaret altyapılarına eklenmesi, hem müşteri tabanları hem de satılan ürün adetleri üzerinde yukarı yönlü bir etki oluşturdu” değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu, B2B e ticaret altyapılarına uzak kaldığı bilinen yarı mamul satıcılarının da 2022’de ilk kez ilgili konfigürasyonel düzenlemelerle sistemlerini B2B altyapılarına taşıdıklarını belirtti.

İlk çeyrek e-ticaret verileri

Eminoğlu, E Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği kurucu üyesi Projesoft alt yapısı kullanan firmaların Türkiye e ticaret pazarı örneklemi olarak alındığı çalışmada yurtiçi online ticaretin son üç ayında öne çıkan başlıklar ve elde edilen verileri şöyle paylaştı:



“2021 yılı ile 2022’nin ilk 3 ayı kıyaslandığında online işlem adetlerinde yüzde 49 artış gerçekleşti. En çok artış gözlenen sektörler sırasıyla Kozmetik, Giyim/Aksesuar, Eğitim/Kitap-Kırtasiye ve Elektronik oldu.

Kozmetik sektöründe online işlem adedi yüzde 52 arttı. Kozmetik alışverişlerinde sepet tutarı 2021’in ilk üç ayında ortalama 244,5 olurken bu rakam yüzde 11’lik artışla 2022’nin ilk üç ayında 272 TL ‘ye yükseldi.

Giyim ve Aksesuar sektöründe işlem adetleri yüzde 44 artış gösterdi. 2021’de 260,33 TL iken 2022’nin ilk çeyreğinde 387,96 TL olarak gerçekleşen sepet ortalamasında da yüzde 49 oranında artış gözlendi.

Kitap / Eğitim ve Kırtasiye kategorisinde ise işlem adedi yüzde 47,4 artarken sepet ortalaması 2021 de 397,13 TL iken bu rakam 2022’de 516,4 TL’ye yükselerek yüzde 30 civarında bir artış gerçekleşti.

Elektronik ve Aksesuar kategorisi işlem adetlerinde yüzde 39,8 artış yaşandı. 2021’in ilk 3 çeyreğinde sepet ortalaması 495,23 TL iken bu rakam yılın ilk çeyreğinde 573,52 TL’ye yükselerek sepet ortalamasında yüzde 15’lik artış elde edildi.

Pandemi nedeniyle e ticaret platformlarından yapılan işlemlerin yoğunlaştığı Market /Gıda sektöründe işlem adetlerindeki artış bir önceki yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 22 olurken, aynı dönemler bazında sepet ortalaması 135,99 TL’den 168 TL’ye çıkarak yüzde 23,5’lik bir artış yaşandı.” (İHA)