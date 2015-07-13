Yılın ilk 5 ayında 30 otel iflasını açıkladı

Turizm sektöründeki kriz derinleşiyor. Oteller bir bir iflas bayrağını çekiyor. Yıl sonunda sektördeki kayıp 5 milyar doları bulabilir, 400 bin kişi işsiz kalabilir.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işletmelerin işçi çıkarması yeni bir boyut kazandı, 30 otel el değişitirdi. Turizmde yakalanan yükseliş trendi kırıldı. Yüksek sezona girerken yeni işçi alan işletmeler ilk kez işçi çıkarıyor. Bu arada geçen yılın tamamında mülkiyet ve işletme olarak toplam 14 otel el değiştirirken bu yılın daha ilk beş ayında el değiştiren otel sayısı 30’u geçti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ile Ekin Grubu’nun birlikte yayınladığı Resort Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre bu yılın daha ilk beş aylık döneminde el değiştiren otel sayısı geçen yılın tamamının iki katını geçti.

Büyükler de var

Araştırmaya göre el değiştiren oteller yalnız bir bölgede ya da kıyılarda değil, Türkiye’nin her yerinde, kıyı ve şehir otellerinde de yaşandı. El değiştiren oteller arasında büyük kapasiteli olanlar yanında küçük ve orta kapasiteli olanlar da var. Otellerin el değiştirme nedenleri arasında bankalarından alınan kredilerin geri ödemesinde yaşanan sıkıntılar ile tedarikçi firmalara olan borçlar da var.

Rixos da satıldı

Otel el değiştirmelerinden ikisi bankalar ile ikisi de Rusya ile çalışan tur operatörleri ile ilişkili. Bankalarla ilişkili el değiştirmelerde Rixos Tekirova’nın Fiba Holding’in patronu Hüsnü Özyeğin’e geçmesi ve Akbank’ın alacakları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkan Attaleia da var.

Yıl başından bu yana gerçekleşen otel değiştirmelerinin en yenisi Antalya Manavgat’taki Saray Regency ve Efes’teki Sürmeli’de oldu. Saray Regency’yi Arma’s Grubu, Sürmeli Efes’i de Peninsula Grubu aldı. Bu arada son dönemde otelciliğe giren Corendon Grubu, Bodrum’daki The Blue Bosphorus’u alırken yılbaşında işletmesini üstlendiği Jasmine Court’un işletmesini bıraktı.

İşçi kıyımı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, turizmde sn yılların en ağır krizinin yaşandığını belirterek, “Sektörde son yılların en ağır krizi yaşanıyor. Sektörün lokomotifi konaklama kesiminde sezona girerken işten personel çıkarma ilk kez yaşanıyor. Oteller el değiştiriyor” dedi.

AKTOB Başkanı Yusuf Hacısüleyman da “5 milyar dolar olarak tahmin edilen kaybın istihdam ve sosyal yapıya da olumsuz etkisi var” diye konuştu.

Ekin Grubu Araştırma Birimi Yöneticisi Fehmi Köfteoğlu, turizmde sıkıntıların artarak krize dönüştüğüne dikkat çekerek, “Böyle giderse el değiştiren otel sayısında patlama olur” şeklinde konuştu.