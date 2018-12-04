Yılın ilk 11 ayında iş cinayetlerinde en az 1797 işçi hayatını kaybetti

CHP İşçi Sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2018 yılının ilk 11 ayında en az 1797 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini söyledi. Ağbaba, Türkiye, işçi ölümlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alındığını ifade etti.

CHP İşçi Sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sosyal medya hesabından, yılın ilk 11 ayında, 1797 işçinin çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Ağbaba, hayatını kaybeden işçilerin hangi sektörde çalıştığına dair bir tablo da paylaştı. Tabloya göre, ölümlü iş kazası en çok inşaat sektöründe yaşanırken ikinci sırada tarım, üçüncü sırada ise taşımacılık sektörü yer alıyor.