Yılın ikinci yarısında kredi almak daha zor olacak

T24 - Kredi kullanacak vatandaşa uyarı en resmi makamdan geldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) çeyreksel değerlendirmelerini paylaştığı toplantısında, yılın ikinci yarısında kredi alacaklar için işin oldukça zorlaşacağı yönünde uyardı.Küresel ekonomi ve bankacılık sektöründe ikinci çeyreğe yönelik TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile birlikte değerlendirmeler yapan TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin, önümüzdeki dönemde hanehalkı ve finansal olmayan kuruluşlar açısından, borçlanırken daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.



Keskin, “TBB’den gelen bu uyarı dikkate alınmalıdır. Bankaların yıl sonunda sermayelerinin yüzde 25’ine denk gelen oranda kredi vermeleri gerekiyor. Yıl sonu hedefi böyle. Yılın ilk yarısında ise verilen kredilerin yüzde 17 oranına yükseldiğini görüyoruz. Geride yüzde 7 gibi bir marj kaldığı dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde rahat kredi alınamayacağı söylenebilir” dedi.





'BORCUN BORÇLA KAPANDIĞI DÖNEM GERİDE KALACAK



Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keskin, “Borcun borçla kapatıldığı o dönemler geride kaldı. Yılın ikinci yarısında, vatandaş borcunu yine borçlanarak kapatamayacağını görecek” dedi.



Keskin, krediler konusunda bankaların takınacağı tavır konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı.



Kredilendirmede daha seçici davranılacağını vurgulayan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, “Büyüme hızının yavaşlamasına bağlı olarak kredi talebi daha yavaş artacaktır. Kar hacmindeki düşüş, TL'nin değer kaybı ve BDDK'nın (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) düzenlemeleri dikkate alındığından sermaye yeterliliğindeki düşüşün de kredi büyümesini sınırlandırması beklenmektedir” şeklinde konuştu.



Hüseyin Aydın, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kredi kullanımındaki sınırlamanın 2011 yılıyla sınırlı kalmasını temenni ediyoruz dedi.





KREDİ KARTI DEĞİL TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANILDI



TBB’nin verilerine göre, vatandaşlar ikinci çeyrekte kredi kartından çok tüketici ve konut kredisi kullanmayı tercih etti.



Tüketici kredileri ve konut kedileri hacmi 15 Temmuz itibariyle, 2010 yılı sonuna göre yüzde 21 artışla 151 milyar 690 milyon TL'ye çıktı. Konut kredileri yüzde 17 artışla 67 milyar 62 milyon TL, taşıt kredileri 6 milyar 225 milyon TL şeklinde gerçekleşti.



Bireysel kredi kartları yüzde 13'lük artışla 48 milyar 940 milyon TL oldu. Keskin'in verdiği bilgilere göre, sorunlu kredi oranı düştü. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 3.9 olan takipteki (brüt) alacaklar, 1 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 3.1'e geriledi.





ŞUBE VE ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR



TBB Başkanı Aydın, ikinci çeyrekte hem kamu hem de özel sermayeli bankalardan istihdam artışının gerçekleştiğinin altını çizdi.



TBB’nin bildirdiğine göre, ilk çeyrekte kamu bankalarında 47 bin kişi çalışırken, ikinci çeyrekte bu rakam 49 bin, özel sermayeli bankalarda ise 83 binden 88 bin kişi seviyesine yükseldi.



Aydın, önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe istihdam artışının yavaş da olsa devam edeceğini söyledi ve “Türk bankacılık sektörü gelişmekte olan ve bakir bir alan. İstihdam ve şube sayısının artacaktır” dedi.





KÂR AZALACAK



Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörünün yüzde 15 ile 18 arasında bir karlılık azalması ile yılı kapatacağını düşündüğünü söyledi.



Bankacılık sektöründe kredi hacmi 2010 yılı sonuna göre, 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 626 milyar 142 milyon TL oldu. Bu kredilerin 450.8 milyar TL'si, TL kredilerinden, 175.3 milyar TL'si yabancı para cinsi (YP) kredilerinden oluştu. Tahsili gecikmiş alacaklar aynı dönemde yüzde 13'lük düşüşle 2 milyar 644 milyon TL'ye geriledi. Bankacılık sektöründe toplam mevduatlar 2010 yılı sonuna göre, 15 Temmuz tarihi itibariyle yüzde 7'lik artışla 687.3 milyar TL'ye yükseldi. Mevduatların 482.9 milyar TL'lik bölümü TL mevduat, 204.3 milyar TL'lik bölümü Yabancı Para cinsi (YP) mevduattan oluştu.