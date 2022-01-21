Yılın ikinci çeyreğinde kâr açıklayan tek kulüp Fenerbahçe

Süper Lig kulüpleri, mali açıdan ikinci çeyreğin rakamlarını açıklamaya başladı. Dört büyükler arasında bu dönemi kârlı kapatan tek kulüp Fenerbahçe oldu.

Buna göre Sarı-Lacivertliler’in gelirleri yüzde 142 artarak 713.4 milyon TL’ye ulaştı. Fenerbahçe , ikinci çeyrekte 40 milyon TL kâr açıkladı. Lider Trabzonspor’un gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 düşüşle 227.7 milyon TL olurken, 244 milyon TL zarar edildi.

Beşiktaş , 2021-22 sezonunun ikinci çeyreğinde gelirlerini yüzde 138 artışla 574.3 milyon TL’ye ulaştırmasına rağmen 73.5 milyon TL zarar açıkladı. Galatasaray ise geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 124 artışla 576.5 milyon TL gelir elde etti ancak Sarı-Kırmızılılar da bu dönemi 59.3 milyon TL zararla kapattı.