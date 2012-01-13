-Yılın hakemi Macar Kassai BAŞKENT (A.A) - 13.01.2012 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde Macar hakem Viktor Kassai yılın hakemi seçilirken, İngiliz Howard Melton Webb ikinci, Özbek hakem Ravşan Ermatov da üçüncü oldu. IFFHS tarafından düzenlenen 2011 yılının en iyi hakemi değerlendirmesinde, Barcelona ile Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Macar Viktor Kassai 138 puan ile ilk sırada yer aldı. 2010 yılında yılın en iyi hakemi seçilen İngiliz hakem Howard Webb'in 103 puanla ikinci olduğu değerlendirmede, 2011 Asya Şampiyonlar Ligi finali ile geçen Aralık ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Barcelona ile Santos takımları arasında oynanan final maçını yöneten Özbek hakem Ravşan Ermatov ise 97 puanla üçüncü sırada yer aldı. Değerlendirmede FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise 5 puan ile 21'inci sırada bulunuyor. IFFHS değerlendirmesinde geçen yıl, Howard Webb yılın hakemi seçilmişti.