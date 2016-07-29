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Spor

Yılın golünü atan Wendell Lira, "Futbol dünyası yalan dolu" dedi, futbolu bıraktı

"Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu"

29 Temmuz 2016 15:20

Attığı golle FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Lira, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım nedeniyle futbolu bırakıyorum" diyerek 27 yaşında futbolu bıraktı.

Geçen yıl dünyanın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'ne layık görülen Brezilyalı futbolcu Wendell Lira, 27 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Lira, yeşil sahalardan emekliye ayrılma kararı aldığını belirterek, "Futbol dünyasındaki yalanlar ve sakatlığım, bu kararı almamda etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA video oyuncusu olacak

Emekliliğinin ardından profesyonel FIFA video oyuncusu olacağını ve Youtube kanalı açarak performansını taraftarlarıyla paylaşacağını belirten Brezilyalı futbolcu, "Brezilya'da profesyonel futbolcu olmak çok zor. Futbolun içinde 15 yılım geçti. Asla unutamayacağım çok mutlu anlarım oldu. Dünya yıldızları ile yan yana futbol oynadım ve birçok başarı elde ettim. Her zaman arzuladığım, video oyuncusu olma rüyam vardı. Sonunda isteğim gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı forvet, 2015 yılında Goianesia formasıyla Atletico Goianiense'ye attığı golleLionel Messi ve Alessandro Florenzi'yi geride bırakıp yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.

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